Chuyển nhầm hơn 1 tỷ đồng, người phụ nữ được công an hỗ trợ lấy lại sau chưa đầy 24 giờ

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, chị Phan Thị Thủy Phương (trú Cửa Tùng, Quảng Trị) vừa gửi thư tới Ban Giám đốc Công an tỉnh và Công an phường Quảng Trị bày tỏ lòng biết ơn sau khi được lực lượng chức năng hỗ trợ nhận lại số tiền hơn 1 tỷ đồng chuyển nhầm.

Trong thư chị Phương cho biết, chiều 13/2, do sơ suất, chị chuyển nhầm số tiền 1.012.900.000 đồng vào tài khoản một người lạ tại TP.HCM.

Theo chị Phương, đây là số tiền rất lớn nên chị rất lo lắng, hoang mang và chịu nhiều áp lực về tinh thần khi chuyển nhầm cho người lạ. Giữa bộn bề công việc những ngày cận Tết Nguyên đán, nỗi lo mất trắng số tiền tích góp khiến chị suy sụp. Trong lúc bối rối nhất, chị Phương tìm đến Công an phường Quảng Trị để trình báo sự việc với hy vọng mong manh.

Lá thư cảm ơn chị Phương gửi đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và Công an phường Quảng Trị. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các cán bộ chiến sĩ Công an phường Quảng Trị lập tức vào cuộc. Với tinh thần trách nhiệm cao, đơn vị nhanh chóng phối hợp cùng Công an phường Đông Tân Hiệp (TP.HCM) để xác minh chủ tài khoản và thực hiện các thủ tục cần thiết.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt và thấu tình đạt lý, chỉ sau chưa đầy 20 giờ đồng hồ, đến 9h sáng ngày 14/02, toàn bộ số tiền hơn 1 tỷ đồng được hoàn trả lại cho chị Phương một cách an toàn và đúng quy định.

“Sự việc được giải quyết nhanh chóng, thấu tình đạt lý đã giúp tôi tránh được thiệt hại rất lớn về kinh tế, đồng thời củng cố niềm tin của tôi đối với tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân...", chị Phan Thị Thuỷ Phương bày tỏ trong thư.

Cách đây gần 2 tháng, anh Trần Văn Sơn (SN 1974, chủ vựa cá Sơn Thủy, trú thôn An Hòa 2, xã Cửa Tùng, Quảng Trị) đến Công an xã Cửa Tùng trình báo việc tài khoản cá nhân bất ngờ nhận 205 triệu đồng không rõ nguồn gốc.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định số tiền trên là của ông Nguyễn Hồng Thái (SN 1986, trú tại xã Núi Tượng, tỉnh Đồng Nai cũ) do sơ suất trong quá trình giao dịch ngân hàng nên chuyển nhầm vào tài khoản của ông Sơn.

Sau khi làm rõ, Công an xã Cửa Tùng hướng dẫn ông Trần Văn Sơn phối hợp với ngân hàng để thực hiện đầy đủ thủ tục hoàn trả. Toàn bộ số tiền 205 triệu đồng được chuyển trả lại cho ông Nguyễn Hồng Thái theo đúng quy định pháp luật.