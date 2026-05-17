Công an giúp 2 anh em khuyết tật lạc từ miền núi Nghệ An vào Hà Tĩnh trở về nhà

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng thuộc Công an xã Kỳ Anh vừa kịp thời giúp đỡ hai công dân khuyết tật đi lạc từ Nghệ An vào Kỳ Anh trở về nhà an toàn.

Trước đó, lúc 17h30 ngày 16/5, Công an xã Kỳ Anh tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân việc 2 người lạ có biểu hiện đi lạc trên địa bàn với dáng vẻ mệt mỏi.

Sau nhiều giờ xác minh, lực lượng công an xác định danh tính 2 người khuyết tật đi lạc là anh Q.V.N (SN 1989) và em L.K.V (SN 2007), cùng trú tại xã Mường Quảng (tỉnh Nghệ An). (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Qua tiếp cận và kiểm tra ban đầu, lực lượng công an xác định cả hai đều bị khuyết tật (câm bẩm sinh), không có giấy tờ tùy thân và không thể giao tiếp bằng lời nói để cung cấp thông tin cá nhân. Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ chiến sĩ Công an xã Kỳ An kiên trì sử dụng các phương thức giao tiếp đặc biệt, kết hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tra cứu thông tin.

Sau nhiều giờ nỗ lực xác minh, danh tính của hai công dân được làm rõ là anh Q.V.N (SN 1989) và em L.K.V (SN 2007), cùng trú tại xã miền núi Mường Quảng (tỉnh Nghệ An). Được biết, cả hai đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là người yếu thế trong xã hội.

Công an xã Kỳ Anh trực tiếp bố trí phương tiện đưa 2 công dân ra xã Cẩm Xuyên để đón xe khách về quê. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn cho các công dân, ngay trong đêm 16/5, Công an xã Kỳ Anh chủ động hỗ trợ mua cơm tối, đồng thời liên hệ với nhà nghỉ tại địa phương để bố trí chỗ nghỉ miễn phí qua đêm.

Đến sáng 17/5, sau khi chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng và nước uống, lực lượng Công an xã Kỳ Anh trực tiếp bố trí phương tiện đưa 2 công dân ra xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) để đón xe khách tuyến Hà Tĩnh - Quế Phong để đưa 2 công dân về nhà.

Trước đó, Công an xã Kỳ Anh cũng liên hệ, trao đổi phối hợp chặt chẽ với Công an xã Mường Quảng để bố trí lực lượng tiếp nhận ngay khi xe về đến nơi, bảo đảm bàn giao người về tận tay gia đình một cách an toàn nhất.