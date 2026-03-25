Khách hàng may mắn 'đón lộc' hơn 686 triệu đồng từ BIDV

(VTC News) -

Ngày 24/03/2026, tại Hà Tĩnh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lễ trao giải thưởng Đại Phát Lộc (Sổ tiết kiệm trị giá 686.868.686 đồng) đến khách hàng may mắn trong chương trình “Đón mùa lễ hội - Tiết kiệm bội quà”.

Chương trình khuyến mại “Quay số trúng thưởng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm có kỳ hạn” được BIDV triển khai trên toàn hệ thống từ ngày 05/12/2025 đến hết ngày 31/03/2026, áp dụng cho khách hàng cá nhân thực hiện giao dịch tại quầy và trên các kênh online. Theo đó, trong thời gian triển khai, khách hàng cá nhân khi gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn từ 06 tháng trở lên, sẽ được cấp mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng. Khách hàng có cơ hội trúng Xe ô tô Mercedes, Sổ tiết kiệm trị giá hơn 686 triệu đồng và hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn khác.

Chương trình được chia làm 2 đợt dự thưởng gồm: Đợt 1: chương trình “Đón mùa lễ hội - Tiết kiệm bội quà” từ ngày 01/12/2025 đến 31/01/2026 và Đợt 2: chương trình “Gửi tiết kiệm - Rước mã lực, đón mã lộc” từ 01/02/2026 đến 31/03/2026.

BIDV đã tiến hành mở thưởng Chương trình “Đón mùa lễ hội - Tiết kiệm bội quà” và xác định được các khách hàng trúng thưởng gồm: 01 giải “Đại Phát Lộc” là 01 sổ tiết kiệm trị giá 686.868.686 đồng và 2.025 giải “Phát lộc”, mỗi giải trị giá 666.666 đồng.

Trong đó, giải thưởng giá trị nhất của Đợt 1 - giải “Đại Phát Lộc” trị giá 686.868.686 đồng - đã thuộc về bà Hoàng Thị Hoài là khách hàng của BIDV chi nhánh Hà Tĩnh.

Đại diện BIDV Hà Tĩnh trao giải thưởng cho khách hàng trúng giải “Đại Phát Lộc.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Thịnh - Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh - cho biết: "Việc trao giải thưởng giá trị cao nhất của Đợt 1 thuộc chương trình khuyến mãi là minh chứng rõ nét cho sự minh bạch, uy tín và cam kết của BIDV trong việc tri ân khách hàng. Chúng tôi không chỉ mang đến những sản phẩm tài chính an toàn mà còn mong muốn lan tỏa niềm vui, sự thịnh vượng đến từng cá nhân đã tin tưởng đồng hành cùng ngân hàng".

Cầm trên tay tấm sổ tiết kiệm giá trị lớn, chị Hoàng Thị Hoài không giấu nổi sự xúc động: "Tôi là khách hàng thân thiết của BIDV từ nhiều năm nay vì sự an tâm và dịch vụ chuyên nghiệp của ngân hàng. Khi nhận được thông báo trúng giải thưởng Đại Phát Lộc, tôi và gia đình thực sự bất ngờ và hạnh phúc. Đây là một khoản tích lũy tuyệt vời cho tương lai của gia đình tôi".

Thông qua chương trình khuyến mại và việc trao giải thưởng cho các khách hàng may mắn, BIDV một lần nữa khẳng định nỗ lực trong việc cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng; đồng thời thường xuyên có nhiều chương trình khuyến mại để mang lại cho khách hàng thêm nhiều niềm vui bất ngờ.

Trong những năm qua, BIDV tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, giữ vững thị phần tiền gửi, cho vay và quy mô nền khách hàng. Ghi nhận những kết quả ấn tượng đó, vừa qua, BIDV đã vinh dự được trao danh hiệu “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất”lần thứ 11 do Tạp chí The Asian Banker bình chọn. Thành tích này tiếp tục củng cố vị thế vững chắc của một định chế tài chính với 69 năm hình thành và phát triển.