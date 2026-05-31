Hương Giang đăng quang Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026

Tối 30/5, người đẹp Nguyễn Hương Giangg iành Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026. Cô trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên giành ngôi vị này tại cuộc thi.

Trong phần thi ứng xử quyết định, Hương Giang trả lời chung câu hỏi với 2 thí sinh còn lại: "Phẩm chất nào khiến bạn trở thành một ngôi sao và khiến mọi người nhìn thấy bạn rõ ràng?”

Người đẹp chia sẻ hơn một thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực giải trí giúp cô nhận ra rằng lòng dũng cảm có thể thay đổi vận mệnh của một con người. Khi không từ bỏ, mỗi người không chỉ có thể thay đổi cuộc đời mình mà còn có cơ hội tạo nên những dấu mốc có ý nghĩa, trở thành nguồn cảm hứng cho những người đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất.

Cô cho rằng chính sự dũng cảm và kiên trì sẽ giúp con người mở ra những con đường mới, tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng và xã hội. Vì vậy, không có điều gì là không thể nếu luôn tiếp tục tiến về phía trước.

"Tôi không trở thành một ngôi sao chỉ để bản thân mình tỏa sáng. Tôi trở thành một ngôi sao để soi sáng cho người khác, để nâng đỡ cả một cộng đồng, mở ra những cánh cửa mới và giúp mọi người tin vào chính mình. Đó chính là phẩm chất mà tôi tự hào sở hữu", Hương Giang tự tin trả lời.

Khoảnh khắc Hương Giang giành Á hậu 2 Miss Grand All Stars 2026.

Trong phần thi ứng xử top 5, đại diện Việt Nam nhận được câu hỏi: "Công chúng bình chọn bằng trái tim, giám khảo làm việc bằng trách nhiệm. Vậy đâu là điều không ai có thể bắt chước ở bạn?".

Trả lời bằng tiếng Anh, Hương Giang nhấn mạnh hành trình vượt qua định kiến và vai trò tiên phong của bản thân.

"Tôi ở đây không phải chỉ đại diện cho sắc đẹp, mà còn là vì lòng kiên trì và kể câu chuyện của mình. Câu chuyện của tôi chắc chắn không ai trên sân khấu này có được. Nhưng tôi không muốn đề cập về điều đó.

Tôi là người tiên phong và mở đường cho cuộc thi sắc đẹp trong lịch sử. Tôi là người chuyển giới đầu tiên đạt được top 5. Tôi đã sẵn sàng để truyền cảm hứng cho toàn thế giới và không ai trên sân khấu này có thể làm tốt điều đó như tôi", Hương Giang nói.

Hương Giang gây ấn tượng với 2 phần trả lời ứng xử thông minh.

Trước đó, người đẹp lần lượt lọt top 18, rồi top 10, top 5. Đặc biệt, cô cũng được xướng tên ở hạng mục World's Choice Award - giải thưởng do khán giả bình chọn.

Chiến thắng của Hương Giang không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Trong suốt hành trình tham gia cuộc thi, cô luôn được xem là một trong những thí sinh nổi bật nhất. Trước chung kết, nhiều chuyên trang sắc đẹp như Missosology, Sash Factor và Sash Nation đều xếp đại diện Việt Nam vào nhóm ứng viên sáng giá cho vương miện.

Trong 15 ngày tham gia sân chơi, Hương Giang tạo hiệu ứng truyền thông tốt, liên tục dẫn đầu nhiều bảng bình chọn của khán giả. Người đẹp cũng gây chú ý nhờ sự đầu tư chỉn chu về hình ảnh, thời trang và phong cách trình diễn tại các hoạt động bên lề cũng như các phần thi phụ.

Hương Giang tên đầy đủ là Nguyễn Hương Giang, sinh năm 1991 tại Hà Nội. Cô được công chúng biết đến khi lọt Top 4 Vietnam Idol 2012. Năm 2018, người đẹp đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế tại Thái Lan.

Sau danh hiệu này, Hương Giang trở thành gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt, hoạt động đa năng ở nhiều vai trò như ca sĩ, người mẫu và nhà sản xuất truyền hình. Cô đứng sau nhiều chương trình thực tế như The New Mentor, The Next Gentleman và Hàng xóm mới.

Trước khi đến với cuộc thi, Hương Giang từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 vào cuối năm 2025 nhưng không đạt thành tích. Màn trở lại lần này vì thế được xem là dấu ấn đáng nhớ, giúp người đẹp tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên đấu trường nhan sắc quốc tế.