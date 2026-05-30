Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm định hình tương lai Việt Nam-Philippines

Chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực lớn hơn cho sự hợp tác chặt chẽ chiến lược của hai bên. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa Lazaro khi nói về ý nghĩa chuyến thăm, cũng như những cơ hội để thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới giữa Việt Nam - Philippines.

- Năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines. Xin Bộ trưởng đánh giá những thành tựu quan trọng trong quan hệ song phương trong 5 thập kỷ qua?

Philippines và Việt Nam có mối quan hệ đối tác mạnh mẽ và năng động, ngày càng bền chặt qua các thập kỷ. Một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ này là việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược vào năm 2015, nhằm thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn trong các vấn đề chiến lược và khu vực trọng điểm.

Sự hợp tác tích cực giữa Philippines và Việt Nam được duy trì thông qua nhiều cơ chế song phương khác nhau, đảm bảo đối thoại liên tục và hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và quốc phòng. Đặc biệt, hợp tác quốc phòng và hàng hải là một trong những trụ cột chính của mối quan hệ bền chặt này với sự phối hợp chặt chẽ và các cuộc trao đổi cấp cao.

Cùng nhau, Philippines và Việt Nam tích cực ủng hộ hòa bình và an ninh khu vực, duy trì trật tự dựa trên luật lệ và luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Hợp tác kinh tế giữa hai nước cũng cho thấy một quỹ đạo đi lên và đầy hứa hẹn. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 7,14 tỷ USD. Philippines rất vui mừng trước sự mở rộng hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam tại Philippines (như Vinfast, GSM, Thaco Auto, FPT Software...), cũng như sự gia tăng thành công của các doanh nghiệp Philippines đầu tư và hoạt động tại Việt Nam (bao gồm Jollibee Food Corporation, San Miguel Corporation, Universal Robina Corporation, ACEN Corporation, Manila Water Company...).

Những tiến bộ đáng kể đạt được trong nửa thế kỷ qua đã tạo nền tảng cho sự hợp tác sâu rộng hơn giữa hai nước.

- Xin Bộ trưởng đánh giá về ý nghĩa cũng như tầm quan trọng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines lần này?

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines từ ngày 31/5 đến ngày 1/6 đánh dấu một cột mốc lịch sử trong quan hệ song phương giữa hai nước. Sự kiện mang ý nghĩa chiến lược và biểu tượng sâu sắc.

Chuyến thăm trùng với thời điểm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Philippines và Việt Nam và một thập kỷ quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước, tạo cơ hội vô giá cho lãnh đạo cao nhất của cả hai nước không chỉ kỷ niệm 50 năm hợp tác vững mạnh, mà quan trọng hơn là vạch ra tầm nhìn chung, hướng tới tương lai và định hình quan hệ đối tác trong tương lai giữa hai nước. Chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm lịch sử này sẽ tạo động lực lớn hơn cho sự hợp tác chặt chẽ hơn trên 3 lĩnh vực chiến lược chính:

Thứ nhất, trong thương mại và đầu tư, cả hai quốc gia đang tích cực nỗ lực mở rộng và cân bằng thương mại hai chiều vượt qua mục tiêu ban đầu là 10 tỷ USD. Chuyến thăm hứa hẹn thúc đẩy đáng kể sự hợp tác kinh tế giữa hai nước, khuyến khích sự tự tin hơn của các doanh nghiệp trong việc đầu tư và mở rộng hoạt động tại cả hai quốc gia.

Thứ hai, với tư cách là các quốc gia ven biển và láng giềng, Philippines và Việt Nam kiên định ủng hộ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Chuyến thăm sẽ khẳng định lại cam kết chung trong việc thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định và tự do hàng hải.

Ngoài ra, chuyến thăm cho phép tăng cường hợp tác chống lại cả các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống hoặc mới nổi, đồng thời mở ra những con đường hợp tác mới trong quản lý tài nguyên biển bền vững, nghiên cứu khoa học và bảo tồn môi trường trong lĩnh vực hàng hải....

Cuối cùng, giao lưu nhân dân vẫn là nền tảng để củng cố tình hữu nghị và đoàn kết bền vững giữa nhân dân Philippines và Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ tiếp tục mở rộng và làm phong phú thêm hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng như giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch, đảm bảo mối quan hệ song phương gắn bó bền chặt.

- Xin Bộ trưởng đánh giá các tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Philippines trong thời gian tới, cũng như khuyến nghị để thúc đẩy hiệu quả các cơ hội này?

Nhìn về phía trước, chúng tôi nhận thấy tiềm năng và đà phát triển liên tục cho việc tăng cường hợp tác giữa Philippines và Việt Nam trong các lĩnh vực trọng điểm là hợp tác kinh tế và hợp tác hàng hải. Lợi ích chung là hướng tới một tương lai gắn kết chặt chẽ và sâu rộng hơn trong các lĩnh vực quan trọng này.

Về mặt kinh tế, trong khi cả hai nước đang tích cực nỗ lực mở rộng thương mại hai chiều vượt mốc 10 tỷ USD, trọng tâm trong thời gian tới là xây dựng chuỗi cung ứng bền vững hơn và khuyến khích đầu tư song phương mạnh mẽ.

Để đạt được điều này, cả hai chính phủ phải tiếp tục nỗ lực tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo ra sự tự tin lớn hơn cho các công ty đầu tư và mở rộng sự hiện diện của họ trên thị trường của nhau, đặc biệt là trong các lĩnh vực mới nổi có tiềm năng cao như kinh tế xanh, chuyển đổi số và sản xuất.

Tương tự, hợp tác hàng hải vẫn là lĩnh vực trọng điểm trong hợp tác song phương. Cam kết chung đối với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), tạo nên nền tảng của mối quan hệ đối tác này.

Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Philippines và Việt Nam đóng vai trò là nền tảng vững chắc cho sự hợp tác trong khuôn khổ ASEAN khi cùng nhau hướng tới một khu vực thịnh vượng, kiên cường và lấy con người làm trung tâm.

Trong thời gian tới, trọng tâm của hai bên nên là phối hợp thực tiễn để duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Chúng ta có thể đạt được điều này bằng cách tăng cường các cơ chế hàng hải được thể chế hóa và mở rộng các sáng kiến ​​chung trong nghiên cứu khoa học biển, bảo vệ môi trường và quản lý bền vững tài nguyên biển.

Cuối cùng, chúng ta phải hướng tới việc cùng nhau giải quyết các thách thức khu vực đang nổi lên. Sự gia tăng gần đây của các tội phạm xuyên biên giới phức tạp, bao gồm lừa đảo trực tuyến và các mối đe dọa xuyên quốc gia khác, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về hành động phối hợp.

Đối phó hiệu quả các mối đe dọa này đòi hỏi sự hợp tác khu vực và đa phương mạnh mẽ - đây là lĩnh vực quan trọng khác mà Philippines và Việt Nam có thể mở rộng và khám phá thêm sự hợp tác chặt chẽ hơn trong những năm tới.

- Là hai thành viên tích cực của ASEAN, xin Bộ trưởng đánh giá mối quan hệ chiến lược giữa Việt Nam và Philippines đối với các mục tiêu của ASEAN về hòa bình, ổn định, khả năng phục hồi và phát triển bền vững và toàn diện trong khu vực?

Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Philippines và Việt Nam đóng vai trò là nền tảng vững chắc cho sự hợp tác trong khuôn khổ ASEAN khi cùng nhau hướng tới một khu vực thịnh vượng, kiên cường và lấy con người làm trung tâm.

Là các quốc gia ven biển có chung lợi ích trong ổn định khu vực, cả hai nước đều kiên định bảo vệ luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Bằng cách chứng minh cách các quốc gia thành viên ASEAN có thể quản lý một cách hiệu quả các vấn đề hàng hải phức tạp thông qua đối thoại hòa bình và các khuôn khổ hợp tác, chúng ta củng cố tầm quan trọng của vai trò trung tâm của ASEAN và đóng góp đáng kể vào việc duy trì hòa bình, ổn định và tự do hàng hải và hàng không trong vùng biển chung của chúng ta.

Tương tự, sự phối hợp chặt chẽ của Philippines với Việt Nam trong việc giải quyết các mối đe dọa an ninh phi truyền thống trực tiếp hỗ trợ các nỗ lực rộng lớn hơn của ASEAN trong việc đối phó với các mạng lưới tội phạm xuyên biên giới .

Cuối cùng, bằng cách đảm bảo một nền tảng kinh tế hội nhập cao, quan hệ đối tác song phương không chỉ đơn thuần là tăng cường thương mại nội khối ASEAN, mà còn xây dựng các hành lang thương mại vững mạnh và bảo đảm các lĩnh vực trọng yếu như lĩnh vực nông nghiệp, trực tiếp góp phần thúc đẩy một chuỗi cung ứng kiên cường và dễ thích ứng hơn trên toàn khu vực Đông Nam Á.

