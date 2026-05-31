Người đẹp Colombia đăng quang Miss Grand International All Stars 2026

Tối 30/5, đêm chung kết Miss Grand International All Stars 2026 diễn ra ở Thái Lan. Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, người đẹp Vanessa Pulgarín đến từ Colombia xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu.

Danh hiệu Á hậu 1 được trao cho người đẹp Faith Maria Porter đến từ Ghana. Nguyễn Hương Giang - đại diện Việt Nam đạt vị trí Á hậu 2 chung cuộc.

Ngay từ trước đêm chung kết, người đẹp Nam Mỹ được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị cao nhất. Cô liên tục duy trì phong độ nổi bật ở các phần thi, đồng thời dẫn đầu bảng điểm tổng hợp của ban giám khảo sau nhiều vòng thi phụ.

Ở bán kết áo tắm, Vanessa đạt 9,84 điểm, chỉ xếp sau đại diện Ghana. Người đẹp Colombia tiếp tục khẳng định lợi thế khi dẫn đầu phần thi dạ hội nhờ phong thái tự tin, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và khả năng làm chủ sân khấu.

Vanessa Pulgarín sinh năm 1991, cao 1,78m, là người mẫu nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn tại Colombia với hơn một triệu người theo dõi trên Instagram. Cô tốt nghiệp ngành Truyền thông Xã hội và Báo chí tại Đại học Giáo hoàng Bolivariana.

Chiến thắng của Vanessa Pulgarín không ngoài dự đoán của giới chuyên môn.

Sở hữu gương mặt sắc sảo, hình thể quyến rũ cùng phong cách trình diễn chuyên nghiệp, Vanessa Pulgarín được đánh giá là hình mẫu hội tụ cả vẻ đẹp hình thể, kỹ năng trình diễn và khả năng truyền cảm hứng.

Trước khi chinh phục Miss Grand All Stars, Vanessa đã sở hữu bảng thành tích đáng chú ý tại các đấu trường sắc đẹp. Cô từng giành ngôi Á hậu 1 cuộc thi Senorita Colombia 2017, đại diện Colombia tham dự Miss International 2017 tại Nhật Bản và đăng quang Miss Universe Colombia 2025.

Cũng trong năm 2025, người đẹp tiếp tục ghi dấu ấn khi lọt Top 12 Miss Universe. Kinh nghiệm dày dạn cùng bản lĩnh sân khấu được tích lũy qua nhiều năm thi sắc đẹp giúp Vanessa trở thành một trong những thí sinh nổi bật nhất mùa giải năm nay.

Chiến thắng tại Miss Grand All Stars được xem là thành quả xứng đáng cho hành trình bền bỉ của người đẹp Colombia trên các đấu trường nhan sắc quốc tế.