Giành Á hậu 2 Miss Grand All Stars, Hương Giang trả lời ứng xử ra sao tại top 3?

Phần thi ứng xử trong top 3 của Hương Giang.

Đêm chung kết Miss Grand International All Stars 2026 (MGI All Stars 2026) diễn ra tối 30/5 tại Thái Lan. Hương Giang - đại diện Việt Nam xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2.

Tại phần thi ứng xử top 3, các thí sinh nhận một câu hỏi chung: "Bạn sở hữu những phẩm chất gì để biến bản thân thành một ngôi sao và giúp mọi người nhìn thấy rõ điều đó?". Hương Giang có phần trả lời bằng tiếng anh đầy tự tin. Theo người đẹp, làm việc trong ngành công nghiệp này hơn một thập kỷ giúp cô nhận ra rằng lòng can đảm có thể thay đổi số phận.

Nếu bạn không bao giờ bỏ cuộc, bạn sẽ là người viết nên lịch sử kể từ bây giờ. Từ khoảnh khắc đó, bạn có thể truyền cảm hứng cho những ai đang trải qua giai đoạn tăm tối trong cuộc đời. Họ nhìn vào bạn và biết rằng không có giấc mơ nào là bất khả thi, không có ước mơ nào là quá lớn lao, và bạn có thể dẫn dắt cộng đồng phía sau mình.

Bạn có thể sẻ chia thế giới này bằng chính sức mạnh của bạn của mình và không gì là không thể. Khi bạn giữ vững sự kiên trì và tiếp tục tiến về phía trước, bạn có thể thay đổi thế giới ngay từ khoảnh khắc này tại MGI.

"Tôi không trở thành một ngôi sao chỉ để bản thân mình tỏa sáng. Tôi trở thành một ngôi sao để soi sáng cho người khác, để nâng đỡ cả một cộng đồng, mở ra những cánh cửa mới và giúp mọi người tin vào chính mình. Đó chính là phẩm chất mà tôi tự hào sở hữu", Hương Giang tự tin trả lời.

Hương Giang toả sáng tại đêm chung kết.

Tại đêm thi chung kết, Hương Giang là thí sinh đầu tiên được xướng tên vào top 5 sau màn trình diễn trang phục dạ hội. Bảng điểm được công bố cho thấy cô là thí sinh có tổng điểm cao nhất (gồm 70% điểm ban giám khảo và 30% bình chọn của khán giả). Cô nhận số điểm cao thứ hai từ giám khảo và có số điểm bình chọn từ khán giả cao vượt trội so với các đối thủ.

Suốt 2 tuần tranh tài, Hương Giang được xem là một trong những đại diện châu Á nổi bật nhất cuộc thi. Không chỉ duy trì sức hút truyền thông mạnh mẽ, cô còn liên tục dẫn đầu nhiều đợt bình chọn của khán giả kể từ ngày nhập cuộc.