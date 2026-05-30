Công Phượng lần đầu tiên vô địch ở câu lạc bộ

Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025-2026 xác định được nhà vô địch sau loạt trận chiều nay 30/5. Đồng Nai giành chiến thắng 1-0 trước Long An để giành quyền lên chơi ở V.League mùa sau.

Trên sân nhà, Đồng Nai tiếp Long An trong trận đấu mà họ cần chiến thắng để lên ngôi vô địch sớm một vòng đấu. Huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng tiếp tục cất Nguyễn Công Phượng trên băng ghế dự bị và đặt niềm tin vào Lê Thanh Bình và Trần Minh Vương ở hàng tiền đạo.

Long An thi đấu rất cố gắng nhưng không tạo ra khác biệt nào đáng kể trước Đồng Nai quyết tâm vô địch ngay trên sân nhà. Chỉ trong 30 phút đầu tiên, Alex Sandro và Lưu Tự Nhân hai lần đưa bóng đi trúng cột trong những cơ hội rõ ràng. Dù vậy, hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Nguyễn Công Phượng vô địch giải hạng Nhất Quốc gia.

Bước sang hiệp 2, HLV Nguyễn Việt Thắng tung ra điều chỉnh quan trọng khi Công Phượng và Hồ Thanh Minh được tung vào sân thay Thanh Bình, Minh Vương. Chính quyết định này đã mở ra chiến thắng cho đội bóng miền Đông Nam Bộ.

Phút 51, cầu thủ Long An để bóng chạm tay trong vòng cấm. Alex Sandro không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng từ chấm phạt đền, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Phút 64, Công Phượng có pha đá phạt góc hiệu quả để Lương Xuân Trường đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt.

Chỉ 2 phút sau, vẫn là Công Phượng xâm nhập vòng cấm và dứt điểm tung lưới đối phương nâng tỉ số lên 3-0. Thời gian còn lại của trận đấu, Đồng Nai và Long An đều không ghi thêm bàn thắng, và tỉ số 3-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng này giúp Đồng Nai chính thức lên ngôi vô địch giải hạng nhất Quốc gia và giành quyền lên chơi ở V.League mùa giải 2026/27.

Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương có danh hiệu đầu tiên ở cấp độ câu lạc bộ. Suốt nhiều năm thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai, bộ ba này thường xuyên quanh quẩn với cuộc đua trụ hạng. Trong mùa giải duy nhất HAGL cạnh tranh vô địch, V.League bị hủy giữa chừng vì COVID-19.