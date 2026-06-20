Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 20/6/2026 - XSHCM thứ Bảy ngày 20/6

Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 20/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 20/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 20/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 20/6/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 20/6/2026

Xem lại kết quả xổ số TP.HCM các ngày mở thưởng trước

- XSHCM 15/6/2026

Kết quả xổ số TP.HCM (XSHCM) ngày 15/6/2026 có giải đặc biệt là 285122 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 15/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 15/6/2026.

- XSHCM 13/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng ngày 13/6/2026 như sau:

XSHCM 13/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 13/6/2026.

- XSHCM 8/6/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 8/6/2026 có giải đặc biệt là 925261 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 8/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 8/6/2026.

- XSHCM 6/6/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 6/6/2026 có giải đặc biệt là 094580 và các hạng giải khác như sau:

XSHCM 6/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 6/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu bị chỉnh sửa.

- Thời hạn nhận thưởng của vé trúng là 30 ngày tính từ ngày quay thưởng. Nếu quá hạn này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần toàn bộ giá trị giải thưởng trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp một vé số trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tổng giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Gồm đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Do đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Gồm đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Đài Hậu Giang, TP.HCM, Bình Phước và Long An quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang thực hiện quay số mở thưởng.

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