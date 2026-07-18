Link xem trực tiếp Việt Nam vs Myanmar 19h ngày 18/7

(VTC News) -

Trận Việt Nam vs Myanmar diễn ra lúc 19h ngày 18/7, thuộc khuôn khổ giao hữu quốc tế. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên FPT Play. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Myanmar nhanh nhất.

Thông tin nhanh trận Việt Nam vs Myanmar Thời gian: 19h ngày 18/7. Địa điểm: Sân vận động Thái Nguyên. Giải đấu: Giao hữu quốc tế. Kênh trực tiếp: FPT Play.

Xem trực tiếp Việt Nam vs Myanmar trên kênh nào?

Trận Việt Nam vs Myanmar diễn ra lúc 19h ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây là trận giao hữu quốc tế cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào ASEAN Cup 2026. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng, website FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”).

Trận Việt Nam đấu với Myanmar được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Cuộc đối đầu với Myanmar là cơ hội để đội tuyển Việt Nam kiểm chứng quá trình chuẩn bị sau giai đoạn tập huấn. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cần hoàn thiện đội hình trước ASEAN Cup 2026. Myanmar cũng xem đây là trận đấu quan trọng để đánh giá lực lượng dưới thời huấn luyện viên mới Jorn Andersen.

Link xem trực tiếp Việt Nam vs Myanmar hôm nay

Link xem trực tiếp Việt Nam vs Myanmar được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Bản quyền phát sóng các trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam thuộc sở hữu của FPT Play. Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp trận Việt Nam vs Myanmar trên các nền tảng chính thức của FPT Play.

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Thông tin trận Việt Nam vs Myanmar

Theo lịch thi đấu, trận Việt Nam vs Myanmar diễn ra lúc 19h ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây là màn tổng duyệt cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước khi bước vào hành trình tại ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam có gần 4 tuần chuẩn bị cho giải đấu khu vực, trong đó có giai đoạn tập huấn tại Hàn Quốc. HLV Kim Sang-sik xem trận gặp Myanmar là cơ hội để kiểm tra trạng thái chuyên môn, chiến thuật và điểm rơi phong độ của toàn đội. Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên là những nhân tố đáng chú ý trong đội hình Việt Nam.

Về lực lượng, đội tuyển Việt Nam có một số thay đổi trước trận. Khuất Văn Khang chia tay đội do chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn. Trước đó, Đỗ Duy Mạnh và Lê Ngọc Bảo cũng không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển vì lý do tương tự. HLV Kim Sang-sik đã triệu tập bổ sung hậu vệ Khổng Minh Gia Bảo để tăng lựa chọn nhân sự.

Myanmar bước vào trận đấu này dưới sự dẫn dắt của HLV Jorn Andersen. Nhà cầm quân người Na Uy mới tiếp quản đội tuyển Myanmar, vì vậy cuộc đối đầu với Việt Nam là dịp để ông đánh giá lực lượng, khả năng vận hành chiến thuật và tinh thần thi đấu của các cầu thủ.