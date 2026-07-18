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Xuất bản ngày 18/07/2026 06:35 PM
Cập nhật lúc 06:36 PM ngày 18/07/2026

Lũ dữ càn quét Mường Than: Bản làng tan hoang, nhà cửa đổ sập ngổn ngang

Đăng Khoa, Chí Bảo - Vũ Quốc Tú - Nguyễn Minh Đức
Đăng Khoa, Chí Bảo - Vũ Quốc Tú - Nguyễn Minh Đức
(VTC News) -

Sau trận lũ quét kinh hoàng, xã Mường Than (Lai Châu) chìm trong cảnh tượng hoang tàn khi nhà cửa đổ sập, ruộng đồng bị vùi lấp, giao thông bị chia cắt.

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