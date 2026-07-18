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Lũ dữ càn quét Mường Than: Bản làng tan hoang, nhà cửa đổ sập ngổn ngang Sau trận lũ quét kinh hoàng, xã Mường Than (Lai Châu) chìm trong cảnh tượng hoang tàn khi nhà cửa đổ sập, ruộng đồng bị vùi lấp, giao thông bị chia cắt.

Link xem trực tiếp Việt Nam vs Myanmar 19h ngày 18/7 Cập nhật link xem trực tiếp Việt Nam vs Myanmar: Kênh phát sóng, giờ bóng lăn, thông tin trận đấu và cách xem online trận giao hữu quốc tế.

Mỹ cạn tên lửa PrSM, buộc phải dùng ATACMS đời cũ tấn công Iran? Lục quân Mỹ được cho là đã sử dụng hết kho tên lửa đạn đạo PrSM sau hơn một tháng giao tranh với Iran, buộc phải quay lại triển khai ATACMS đời cũ.

Cảnh tăng tốc thi công dưới nắng lửa ở công trường đường băng sân bay Phù Cát Giữa cái nắng rát bỏng của Gia Lai, hơn 800 người, 480 phương tiện của Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát đang tăng tốc thi công để về đích.

Người phụ nữ Nhật 62 tuổi tốt nghiệp thạc sỹ chương trình học bằng tiếng Việt Bà Yagi Noriko vừa nhận bằng thạc sỹ của Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội, sau hai năm học chương trình được giảng dạy hầu hết bằng tiếng Việt.

Hai lô đất gia đình thương binh nặng ở Hải Phòng bị chiếm khi nào được trả lại? 8 tháng sau "hạn cuối" phải cưỡng chế trao trả 2 lô đất bị chiếm dụng 15 năm qua cho gia đình thương binh nặng ở Hải Phòng, việc thi hành vẫn chưa có tiến triển.

Phạt hai bố con thả diều ở khu vực cấm của sân bay Cát Bi Người đàn ông và con trai thả diều trong khu vực cấm bay của Sân bay Quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) vừa bị Công an phường xử phạt 4,6 triệu đồng.

Đã tìm thấy 100 hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng Lực lượng quy tập vừa phát hiện thêm 4 hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt quy tập được lên 100 bộ và 2 bộ hài cốt tập thể.

Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 18/7/2026 - XSMT 18/7/2026 (VTC News) - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 7 ngày 18/7/2026 được cập nhật trực tiếp lúc 17h15. Theo dõi kết quả XSMT mới nhất, chính xác nhất.

Thanh khoản giảm thấp nhất một tháng qua, chứng khoán đi về đâu tuần tới? Dòng tiền giao dịch chứng khoán giảm về mức thấp nhất trong một tháng gần đây, chuyên gia cho rằng trong ngắn hạn thị trường chắc chắn chưa có thay đổi đột phá.

Công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh quyết định bổ sung thân nhân liệt sĩ, công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và hưởng chế độ trợ cấp từ ngày 1/8.

Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Myanmar 19h ngày 18/7, kết quả tỷ số mới nhất Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Myanmar (19h ngày 18/7): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Việt Nam đấu với Myanmar giao hữu quốc tế.