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Xuất bản ngày 05/07/2026 03:00 PM
Xuất bản ngày 05/07/2026 03:00 PM

Kết quả xổ số Huế hôm nay 5/7/2026 - XSTTH 5/7

XSTTH 5/7, trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 5/7/2026, xổ số Huế Chủ nhật ngày 5/7/2026, KQXSTTH 5/7.

Kết quả xổ số Huế hôm nay 5/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 5/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 5/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 5/7/2026 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 5/7/2026

Xem lại KQXSTTH các kỳ trước

- XSTTH 29/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế công bố kết quả xổ số ngày 29/6/2026 với giải đặc biệt là 475909 và các hạng giải khác như sau:

XSTTH 29/6, kết quả xổ số Huế ngày 29/6/2026.

XSTTH 29/6, kết quả xổ số Huế ngày 29/6/2026.

- XSTTH 28/6/2026

Kết quả xổ số Huế ngày 28/6/2026 có giải đặc biệt là 482089 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTTH 28/6, kết quả xổ số Huế ngày 28/6/2026.

XSTTH 28/6, kết quả xổ số Huế ngày 28/6/2026.

- XSTTH 22/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng ngày 22/6/2026 như sau:

XSTTH 22/6, kết quả xổ số Huế ngày 22/6/2026.

XSTTH 22/6, kết quả xổ số Huế ngày 22/6/2026.

- XSTTH 21/6/2026

Kết quả xổ số ngày 21/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay thưởng có giải đặc biệt là 010504 và các hạng giải khác như sau:

XSTTH 21/6, kết quả xổ số Huế ngày 21/6/2026.

XSTTH 21/6, kết quả xổ số Huế ngày 21/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải được 6 triệu đồng, cho những vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số bất kỳ trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT gồm đài Huế và Phú Yên tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 3: XSMT gồm đài Đắk Lắk và Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: XSMT gồm đài Khánh Hòa, Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: XSMT gồm có đài Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: XSMT gồm đài Ninh Thuận, Gia Lai tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: XSMT gồm có đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT gồm đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 5/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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