Kết quả xổ số Huế hôm nay 21/6/2026 - XSTTH Chủ nhật ngày 21/6

Kết quả xổ số Huế hôm nay 21/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 21/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 21/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 21/6/2026 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 21/6/2026

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- XSTTH 15/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Huế công bố kết quả xổ số ngày 15/6/2026 với giải đặc biệt là 339761 và các hạng giải khác như sau:

XSTTH 15/6, kết quả xổ số Huế ngày 15/6/2026.

- XSTTH 14/6/2026

Kết quả xổ số Huế (XSTTH) ngày 14/6/2026 có giải đặc biệt là 028536 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTTH 14/6, kết quả xổ số Huế ngày 14/6/2026.

- XSTTH 8/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Huế mở thưởng ngày 8/6/2026 như sau:

XSTTH 8/6, kết quả xổ số Huế ngày 8/6/2026.

- XSTTH 7/6/2026

Kết quả xổ số ngày 7/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Huế mở thưởng có giải đặc biệt là 666379 và các hạng giải khác như sau:

XSTTH 7/6, kết quả xổ số Huế ngày 7/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng, cho những vé sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải được 6 triệu đồng, cho các vé trúng hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 trong 5 chữ số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Nơi lĩnh thưởng XSTTH

Người trúng thưởng xổ số Huế có thể đến trực tiếp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế hoặc các đại lý vé số được ủy quyền để nhận thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 có đài Huế và Phú Yên tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 có đài Đắk Lắk và Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 có đài Khánh Hòa và Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 có đài Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 có đài Ninh Thuận và Gia Lai tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 có đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật có đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

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