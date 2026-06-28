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Xuất bản ngày 28/06/2026 03:00 PM
Xuất bản ngày 28/06/2026 03:00 PM

Kết quả xổ số Huế hôm nay 28/6/2026 - XSTTH 28/6

XSTTH 28/6, trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 28/6/2026, xổ số Huế Chủ nhật ngày 28/6/2026, KQXSTTH 28/6.

Kết quả xổ số Huế hôm nay 28/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 28/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 28/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 28/6/2026 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 28/6/2026

Xem lại KQXSTTH các kỳ trước

- XSTTH 22/6/2026

Kết quả xổ số Huế ngày 22/6/2026 có giải đặc biệt là 122206 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTTH 22/6, kết quả xổ số Huế ngày 22/6/2026.

XSTTH 22/6, kết quả xổ số Huế ngày 22/6/2026.

- XSTTH 21/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Huế công bố kết quả xổ số ngày 21/6/2026 với giải đặc biệt là 010504 và các hạng giải khác như sau:

XSTTH 21/6, kết quả xổ số Huế ngày 21/6/2026.

XSTTH 21/6, kết quả xổ số Huế ngày 21/6/2026.

- XSTTH 15/6/2026

Kết quả xổ số ngày 15/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Huế quay thưởng có giải đặc biệt là 339761 và các hạng giải khác như sau:

XSTTH 15/6, kết quả xổ số Huế ngày 15/6/2026.

XSTTH 15/6, kết quả xổ số Huế ngày 15/6/2026.

- XSTTH 14/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Huế mở thưởng ngày 14/6/2026 như sau:

XSTTH 14/6, kết quả xổ số Huế ngày 14/6/2026.

XSTTH 14/6, kết quả xổ số Huế ngày 14/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho vé trúng hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm đài Phú Yên, Huế quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm đài Quảng Nam và Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm đài Đà Nẵng và Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 gồm đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm đài Gia Lai và Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 gồm đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 28/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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