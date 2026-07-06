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Xuất bản ngày 06/07/2026 04:09 PM
Xuất bản ngày 06/07/2026 04:09 PM

Kết quả xổ số Huế hôm nay 6/7/2026 - XSTTH 6/7

XSTTH 6/7, trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 6/7/2026, xổ số Huế thứ Hai ngày 6/7/2026, KQXSTTH 6/7.

Kết quả xổ số Huế hôm nay 6/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 6/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 6/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 6/7/2026 - Xổ số Huế thứ Hai ngày 6/7/2026

Xem lại KQXSTTH các kỳ trước

- XSTTH 29/6/2026

Kết quả xổ số ngày 29/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Huế quay thưởng có giải đặc biệt là 475909 và các hạng giải khác như sau:

XSTTH 29/6, kết quả xổ số Huế ngày 29/6/2026.

XSTTH 29/6, kết quả xổ số Huế ngày 29/6/2026.

- XSTTH 28/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Huế công bố kết quả xổ số ngày 28/6/2026 với giải đặc biệt là 482089 và các hạng giải khác như sau:

XSTTH 28/6, kết quả xổ số Huế ngày 28/6/2026.

XSTTH 28/6, kết quả xổ số Huế ngày 28/6/2026.

- XSTTH 22/6/2026

Kết quả xổ số Huế ngày 22/6/2026 có giải đặc biệt là 122206 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTTH 22/6, kết quả xổ số Huế ngày 22/6/2026.

XSTTH 22/6, kết quả xổ số Huế ngày 22/6/2026.

- XSTTH 21/6/2026

Kết quả xổ số Huế ngày 21/6/2026 có giải đặc biệt là 010504 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTTH 21/6, kết quả xổ số Huế ngày 21/6/2026.

XSTTH 21/6, kết quả xổ số Huế ngày 21/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối theo thứ tự so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải sẽ được 6 triệu đồng, cho những vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào theo thứ tự so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT gồm đài Huế, Phú Yên tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 3: XSMT gồm có đài Đắk Lắk, Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: XSMT gồm đài Đà Nẵng, Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: XSMT gồm đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: XSMT gồm đài Ninh Thuận và Gia Lai tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: XSMT gồm đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT gồm đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 6/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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