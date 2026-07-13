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Xuất bản ngày 13/07/2026 03:00 PM
Xuất bản ngày 13/07/2026 03:00 PM

Kết quả xổ số Huế hôm nay 13/7/2026 - XSTTH 13/7

XSTTH 13/7, trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 13/7/2026, xổ số Huế thứ Hai ngày 13/7/2026, KQXSTTH 13/7.

Kết quả xổ số Huế hôm nay 13/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 13/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 13/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 13/7/2026 - Xổ số Huế thứ Hai ngày 13/7/2026

Xem lại KQXSTTH các kỳ trước

- XSTTH 6/7/2026

Kết quả xổ số ngày 6/7/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Huế quay thưởng có giải đặc biệt là 110194 và các hạng giải khác như sau:

XSTTH 6/7, kết quả xổ số Huế ngày 6/7/2026.

XSTTH 6/7, kết quả xổ số Huế ngày 6/7/2026.

- XSTTH 5/7/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Huế công bố kết quả xổ số ngày 5/7/2026 với giải đặc biệt là 318927 và các hạng giải khác như sau:

XSTTH 5/7, kết quả xổ số Huế ngày 5/7/2026.

XSTTH 5/7, kết quả xổ số Huế ngày 5/7/2026.

- XSTTH 29/6/2026

Kết quả xổ số Huế ngày 29/6/2026 có giải đặc biệt là 475909 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTTH 29/6, kết quả xổ số Huế ngày 29/6/2026.

XSTTH 29/6, kết quả xổ số Huế ngày 29/6/2026.

- XSTTH 28/6/2026

Kết quả xổ số Huế ngày 28/6/2026 có giải đặc biệt là 482089 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTTH 28/6, kết quả xổ số Huế ngày 28/6/2026.

XSTTH 28/6, kết quả xổ số Huế ngày 28/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải sẽ nhận 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào theo thứ tự so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do Công ty XSKT Phú Yên, Huế quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do Công ty XSKT Đắk Lắk và Quảng Nam quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do Công ty XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do Công ty XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do Công ty XSKT Ninh Thuận và Gia Lai tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do Công ty XSKT Kon Tum, Khánh Hòa, Huế quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 13/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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