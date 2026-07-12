Kết quả xổ số Huế hôm nay 12/7/2026 - XSTTH 12/7

Kết quả xổ số Huế hôm nay 12/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 12/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 12/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 12/7/2026 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 12/7/2026

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- XSTTH 6/7/2026

Kết quả xổ số Huế ngày 6/7/2026 có giải đặc biệt là 110194 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTTH 6/7, kết quả xổ số Huế ngày 6/7/2026.

- XSTTH 5/7/2026

Kết quả xổ số Huế ngày 5/7/2026 có giải đặc biệt là 318927 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTTH 5/7, kết quả xổ số Huế ngày 5/7/2026.

- XSTTH 29/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế công bố kết quả xổ số ngày 29/6/2026 với giải đặc biệt là 475909 và các hạng giải khác như sau:

XSTTH 29/6, kết quả xổ số Huế ngày 29/6/2026.

- XSTTH 28/6/2026

Kết quả xổ số Huế ngày 28/6/2026 có giải đặc biệt là 482089 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTTH 28/6, kết quả xổ số Huế ngày 28/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải sẽ được 6 triệu đồng, cho các vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do Công ty XSKT Huế và Phú Yên tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do Công ty XSKT Đắk Lắk và Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do Công ty XSKT Đà Nẵng và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do Công ty XSKT Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do Công ty XSKT Ninh Thuận và Gia Lai quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do Công ty XSKT Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do Công ty XSKT Huế, Kon Tum và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 12/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.