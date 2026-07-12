  • logo
Xuất bản ngày 12/07/2026 03:00 PM
Xuất bản ngày 12/07/2026 03:00 PM

Kết quả xổ số Huế hôm nay 12/7/2026 - XSTTH 12/7

(VTC News) - XSTTH 12/7, trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 12/7/2026, xổ số Huế Chủ nhật ngày 12/7/2026, KQXSTTH 12/7.

Kết quả xổ số Huế hôm nay 12/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 12/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 12/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 12/7/2026 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 12/7/2026

Xem lại KQXSTTH các kỳ trước

- XSTTH 6/7/2026

Kết quả xổ số Huế ngày 6/7/2026 có giải đặc biệt là 110194 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTTH 6/7, kết quả xổ số Huế ngày 6/7/2026.

XSTTH 6/7, kết quả xổ số Huế ngày 6/7/2026.

- XSTTH 5/7/2026

Kết quả xổ số Huế ngày 5/7/2026 có giải đặc biệt là 318927 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTTH 5/7, kết quả xổ số Huế ngày 5/7/2026.

XSTTH 5/7, kết quả xổ số Huế ngày 5/7/2026.

- XSTTH 29/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế công bố kết quả xổ số ngày 29/6/2026 với giải đặc biệt là 475909 và các hạng giải khác như sau:

XSTTH 29/6, kết quả xổ số Huế ngày 29/6/2026.

XSTTH 29/6, kết quả xổ số Huế ngày 29/6/2026.

- XSTTH 28/6/2026

Kết quả xổ số Huế ngày 28/6/2026 có giải đặc biệt là 482089 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTTH 28/6, kết quả xổ số Huế ngày 28/6/2026.

XSTTH 28/6, kết quả xổ số Huế ngày 28/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải sẽ được 6 triệu đồng, cho các vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do Công ty XSKT Huế và Phú Yên tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do Công ty XSKT Đắk Lắk và Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do Công ty XSKT Đà Nẵng và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do Công ty XSKT Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do Công ty XSKT Ninh Thuận và Gia Lai quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do Công ty XSKT Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do Công ty XSKT Huế, Kon Tum và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 12/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 10/7: Bắc Trung Bộ mưa dông rải rác
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 10/7: Bắc Trung Bộ mưa dông rải rác
Giá xăng dầu hôm nay 10/7: Quay đầu giảm
Giá xăng dầu hôm nay 10/7: Quay đầu giảm
XSMN 9/7/2026 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 9 tháng 7
XSMN 9/7/2026 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 9 tháng 7
Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất
Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm