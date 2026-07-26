Bên trong nơi được đề cử 'làng du lịch tốt nhất thế giới' ở Đắk Lắk

Nằm nép mình bên bờ biển phía Nam tỉnh Đắk Lắk, làng Lò (phường Hòa Hiệp) là nơi sinh sống của khoảng 1.500 hộ dân, chia thành 3 khu dân cư: Lò 1, Lò 2 và Lò 3. Trải qua nhiều thế hệ, nơi đây vẫn lưu giữ được nét nguyên sơ của làng chài truyền thống với hàng trăm ngôi nhà mái ngói đỏ, những con hẻm nhỏ hướng ra biển và nhịp sống chậm rãi của cư dân miền duyên hải.

Tên gọi “làng Lò” xuất phát từ chính nghề truyền thống từng nuôi sống bao thế hệ ngư dân. Theo bà Huỳnh Thị Chín (66 tuổi), người gắn bó với làng hơn 46 năm, trước đây cứ ba đến bốn hộ dân lại chung nhau xây một lò hấp cá bằng gạch, bên ngoài trét bùn trộn rơm để giữ nhiệt.

Sau mỗi chuyến biển, cá được trộn muối hột rồi đưa vào hấp, sấy ngay tại các lò trước khi vận chuyển đi tiêu thụ khắp nơi. Hàng chục chiếc lò hoạt động ngày đêm trở thành dấu ấn đặc trưng, để rồi cái tên “làng Lò” tồn tại cho đến hôm nay.

Một trong những điểm dừng chân được nhiều du khách yêu thích là những ngôi nhà cổ được xây dựng từ giai đoạn 1961-1969. Kiến trúc nhà hai gian hình chữ L, tường vàng, mái ngói đỏ vẫn gần như được giữ nguyên sau hơn nửa thế kỷ.

Những viên ngói phủ rêu, lớp tường bạc màu vì nắng gió, các vết nứt theo thời gian được lưu giữ trong ký ức của nhiều thế hệ cư dân làng chài.

Dọc những con đường bê tông sạch sẽ là hàng dừa, hàng cau xanh mát, những bức tường thấp ôm theo lối đi, tạo nên khung cảnh bình yên hiếm thấy.

Tiếng sóng biển, mùi mặn mòi của gió và nhịp sống chậm rãi khiến nhiều du khách tìm đến để nghỉ ngơi, tránh xa sự ồn ào của phố thị.

Ngày nay, khi Làng Lò phát triển, người dân sửa lại những ngôi nhà cổ xưa của mình để đón khách du lịch.

Người nước ngoài dạy đọc sách cho những đứa trẻ ở Làng.

Ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp, cho biết cuối năm 2023, địa phương triển khai đề án phát triển du lịch cộng đồng tại làng Lò nhằm khai thác giá trị văn hóa bản địa gắn với bảo tồn cảnh quan và sinh kế của người dân.

Đến nay, nhiều homestay, quán cà phê ven biển và các dịch vụ trải nghiệm được hình thành, góp phần tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của làng biển.

Từ một vùng quê chỉ sống nhờ nghề đánh bắt hải sản, ngư dân làng Lò đang từng bước thích nghi với ngành kinh tế mới - du lịch cộng đồng. Nhiều ngôi nhà được cải tạo thành homestay, trong khi các hoạt động văn hóa truyền thống cũng trở thành sản phẩm phục vụ du khách (Ảnh: du khách trải nghiệm nghề hấp cá)

Đến làng Lò, du khách không chỉ được đón bình minh trên biển hay theo chân ngư dân kéo lưới mà còn có cơ hội thưởng thức hô hát bài chòi, hát bội và hòa mình vào các lễ hội truyền thống của cư dân miền biển nếu đến đúng dịp.

Theo du khách Phạm Duy Tân (Đồng Nai), điều khiến anh ấn tượng nhất là cảm giác bình yên khi nghe tiếng sóng biển hòa cùng âm thanh tàu cá cập bến mỗi sáng. Những trải nghiệm mang đậm bản sắc địa phương tạo nên sức hút rất riêng mà ít nơi còn giữ được.

Hiện làng Lò có 72 cơ sở lưu trú với 459 phòng hoạt động. Giá phòng được niêm yết công khai, dao động khoảng 550.000 đồng/đêm đối với phòng đơn, 800.000 đồng/đêm đối với phòng đôi và từ 1,5-3,5 triệu đồng/đêm khi thuê nguyên căn, tùy quy mô và thời điểm.

Cùng với hệ thống lưu trú, các quán cà phê, nhà hàng hải sản, dịch vụ thuê xe và các tour khám phá danh thắng khu vực lân cận cũng phát triển, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch cộng đồng của địa phương.

Tháng 6/2026, Lò 3 được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam lựa chọn là một trong năm đại diện của cả nước tham gia đề cử giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất thế giới” do Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) tổ chức.

Giải thưởng nhằm tôn vinh các điểm đến nông thôn có khả năng bảo tồn giá trị văn hóa, thiên nhiên, đồng thời phát triển du lịch theo hướng bền vững. Theo kế hoạch, kết quả sẽ được UN Tourism công bố trong quý IV/2026.