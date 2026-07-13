Iran tập kích căn cứ Mỹ trong khu vực, phá huỷ hệ thống phòng không Patriot

(VTC News) -

Theo báo Iran IRNA, IRGC thực hiện các cuộc tấn công này vào Chủ nhật (12/7), sau khi quân đội Mỹ không kích nhiều địa điểm ở miền nam Iran với lý do đáp trả các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền trên eo biển Hormuz.

(Ảnh minh hoạ)

IRGC cho biết lực lượng này chặn hai con tàu vì các tàu đã tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS) và đi theo tuyến đường không được phép qua eo biển Hormuz, gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải tại tuyến đường thủy chiến lược này. Tuyên bố cho biết căn cứ không quân Prince Hassan ở Jordan đã bị tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ diễn ra sau vụ chặn hai con tàu nói trên.

“Trong giai đoạn đầu của chiến dịch đáp trả, các chiến binh Hồi giáo dũng cảm đã phóng tên lửa và máy bay không người lái, thiêu rụi nhiều kho tên lửa lớn và cơ sở lưu trữ nhiên liệu tại căn cứ không quân Prince Hassan ở Jordan”, tuyên bố nêu. Theo IRGC, giai đoạn thứ hai của chiến dịch trả đũa nhằm vào các cơ sở quân sự Mỹ tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain.

“Trong giai đoạn thứ hai của chiến dịch đáp trả, Lực lượng Không gian Vũ trụ IRGC đã tấn công các cơ sở bảo dưỡng và sửa chữa trực thăng chủ chốt, nhà chứa máy bay P-8 tác chiến điện tử và trung tâm chỉ huy - điều khiển các hoạt động máy bay không người lái của quân đội Mỹ tại căn cứ Sheikh Isa ở Bahrain”.

Giai đoạn thứ ba và thứ tư của chiến dịch trả đũa tập trung vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait. “Trong giai đoạn thứ ba của chiến dịch đáp trả hành động gây hấn của Mỹ, Lực lượng Không gian Vũ trụ IRGC đã phá hủy hoàn toàn các bồn chứa nhiên liệu, một hệ thống phòng không Patriot tại căn cứ Ali Al Salem của Mỹ ở Kuwait, cùng hệ thống radar chiến lược FPS tại căn cứ không quân Ahmad Al Jaber”.

Ở giai đoạn thứ tư, theo IRGC, lực lượng Lục quân của họ đã tấn công một căn cứ tên lửa đất đối đất của quân đội Mỹ tại Kuwait, phóng hỏa hai bệ phóng tên lửa HIMARS cùng các kho đạn chứa tên lửa trước khi phá hủy hoàn toàn các mục tiêu này.

Bất chấp các cuộc tấn công qua lại giữa Iran và Mỹ, hoạt động ngoại giao vẫn có khả năng đang tiếp diễn, theo Paul Musgrave, phó giáo sư chính trị học tại Đại học Georgetown ở Qatar. “Khi hai bên tham gia vào một cuộc xung đột như thế này, họ sẽ liên lạc với nhau bằng nhiều cách, đôi khi thông qua các trung gian hòa giải hoặc các kênh bí mật”, Musgrave bình luận với Al Jazeera.

Hiện tại, cả hai bên đang cố gắng tìm hiểu xem “ranh giới đỏ” của bên kia nằm ở đâu, ông nói thêm.