Iran cho phép tàu thuyền tự do đi qua eo biển Hormuz trong vòng 60 ngày

(VTC News) -

Theo tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, tàu thuyền sẽ không phải trả phí đăng ký trong vòng 60 ngày khi đi qua eo biển Hormuz, vì chính phủ sẽ chi trả những chi phí đó. Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran nhấn mạnh PGSA đã được chỉ thị phải nhanh chóng xem xét và phản hồi yêu cầu hỗ trợ tàu thuyền đi qua eo biển.

Hiện tại, Iran cũng đang nỗ lực rà phá thủy lôi khỏi tuyến đường thủy quan trọng này như đã nêu trong thỏa thuận hoà bình ký kết với Mỹ.

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

"Do điều kiện đặc biệt và sự hiện diện của một số rủi ro an toàn dọc theo tuyến đường vận chuyển cũng như để đảm bảo an toàn và ngăn ngừa sự cố hàng hải, tàu phải di chuyển theo những tuyến đường và lịch trình được thông báo để năng lực vận tải có thể tăng dần", thông báo nêu rõ.

Trong thời gian sớm nhất, PGSA sẽ cung cấp thêm thông tin về cách thức hoạt động của chương trình.

Cùng thời điểm, mức độ đe dọa an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz được Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) hạ xuống mức "trung bình", sau khi Mỹ và Iran công bố thỏa thuận mở lại tuyến đường thủy chiến lược này.

Theo UKMTO, mức độ đe dọa tại hành lang hàng hải quan trọng này trước đó được tuyên bố là "nghiêm trọng" do các hoạt động quân sự khu vực đang diễn ra. "Các thủy thủ nên được cảnh báo về sự hiện diện của thủy lôi và chuẩn bị tinh thần cho sự hiện diện của hải quân khi các hoạt động rà phá tiếp tục diễn ra", UKMTO thông tin.

Tổ chức này cũng cảnh báo về tình trạng tắc nghẽn dự kiến ​​xảy ra trên các tuyến đường vận chuyển với sự hiện diện của lực lượng hải quân để hỗ trợ hoạt động lưu thông thông suốt.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ rằng mọi hành vi vi phạm thỏa thuận hoặc yêu cầu quá đáng sẽ vấp phải “phản ứng mạnh mẽ” khi cả hai bên nỗ lực đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài trong 60 ngày tới.

“Trong trường hợp đối phương có hành vi thiếu thiện chí, vi phạm thoả thuận và đưa ra những yêu cầu quá đáng, chúng tôi sẽ không ngần ngại đáp trả mạnh mẽ kẻ thù", ông Ghalibaf tuyên bố trên X.