Iran: Eo biển Hormuz sẽ không quay lại như cũ, sẽ thu phí tàu thuyền sau 60 ngày

(VTC News) -

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên truyền hình nhà nước, ông Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết eo biển Hormuz sẽ không trở lại trạng thái như trước khi xung đột bùng phát. “Eo biển Hormuz sẽ không quay trở lại điều kiện trước chiến sự”, ông nói.

Ông tiếp tục khẳng định: “Iran có quyền thực thi chủ quyền đối với Eo biển Hormuz và tất nhiên chúng tôi sẽ thu phí cho các dịch vụ được cung cấp". Theo tuyên bố của Tehran, việc thu phí sẽ bắt đầu sau thời gian 60 ngày miễn phí dành cho hoạt động hàng hải – điều khoản đã được nêu trong bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Những phát biểu này được đưa ra bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố rằng theo thỏa thuận giữa Washington và Tehran, eo biển Hormuz sẽ tiếp tục được mở cửa không thu phí và sẽ quay trở lại trạng thái trước chiến sự.

Ông Ghalibaf đồng thời mô tả thỏa thuận chấm dứt hơn ba tháng xung đột tại Trung Đông là một bước lùi đối với Washington. Những phát biểu từ phía Iran cho thấy đang xuất hiện cách diễn giải khác nhau giữa Tehran và Washington về nội dung và hệ quả của bản ghi nhớ vừa được ký kết.

Diễn biến trên xảy ra sau khi Iran chính thức xác nhận đã ký thỏa thuận với Mỹ thông tin trước đó được Tổng thống Trump công bố. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết văn kiện hiện đã hoàn tất và được ký bởi cả hai bên.

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, ông Baqaei tuyên bố: “Văn bản của Bản ghi nhớ Islamabad đã được hoàn tất với chữ ký của các tổng thống; giờ là lúc kiểm chứng việc thực thi thỏa thuận".

Bản ghi nhớ vừa được ký được mô tả như một khuôn khổ mở đường cho các cuộc đàm phán kéo dài 60 ngày, hướng tới một thỏa thuận dài hạn về chương trình hạt nhân Iran.

Động thái này diễn ra tám năm sau khi ông Trump rút Mỹ khỏi Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) – thỏa thuận hạt nhân được ký dưới thời Tổng thống Barack Obama và từng bị ông Trump chỉ trích là “thảm họa” và “thiên lệch”.

Theo chính quyền Trump, MOU hiện tại vượt trội đáng kể so với JCPOA và được thiết kế nhằm ngăn chặn hiệu quả hơn khả năng Iran phát triển vũ khí hạt nhân.