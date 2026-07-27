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Xuất bản ngày 27/07/2026 02:08 PM
Cập nhật lúc 02:11 PM ngày 27/07/2026

Mưa lớn trút xuống Hà Nội, nhiều tuyến phố dềnh nước, người dân chật vật đi lại

Minh Đức
Minh Đức
(VTC News) -

Cơn mưa lớn trút xuống Hà Nội vào trưa 27/7 khiến nhiều tuyến phố dềnh nước cục bộ, giao thông ùn chậm, người dân và xe cộ đi lại khó khăn.

Video: Mưa lớn trút xuống Hà Nội, nhiều tuyến phố dềnh nước, người dân đi lại vất vả.

Khoảng 11h ngày 27/7, cơn mưa lớn trút xuống Hà Nội khiến nhiều tuyến phố xuất hiện tình trạng dềnh nước cục bộ như: Phùng Hưng, Nguyễn Trường Tộ, Hòe Nhai, Phạm Hồng Thái..., gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Khoảng 11h ngày 27/7, cơn mưa lớn trút xuống Hà Nội khiến nhiều tuyến phố xuất hiện tình trạng dềnh nước cục bộ như: Phùng Hưng, Nguyễn Trường Tộ, Hòe Nhai, Phạm Hồng Thái..., gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sau khoảng 30 phút mưa lớn, phố Phạm Hồng Thái xuất hiện tình trạng dềnh nước cục bộ, có điểm mực nước lên gần 30 cm.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sau khoảng 30 phút mưa lớn, phố Phạm Hồng Thái xuất hiện tình trạng dềnh nước cục bộ, có điểm mực nước lên gần 30 cm.

Một nam shipper không kịp trở tay trước cơn mưa bất chợt khi nước dâng nhanh.

Một nam shipper không kịp trở tay trước cơn mưa bất chợt khi nước dâng nhanh.

Tình trạng dềnh nước tại nhiều tuyến phố khiến giao thông ùn ứ, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tình trạng dềnh nước tại nhiều tuyến phố khiến giao thông ùn ứ, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tại phố Hòe Nhai (phường Ba Đình), nước cũng nhanh chóng dềnh lên sau cơn mưa lớn.

Tại phố Hòe Nhai (phường Ba Đình), nước cũng nhanh chóng dềnh lên sau cơn mưa lớn.

Mưa lớn trút xuống Hà Nội, nhiều tuyến phố dềnh nước, người dân chật vật đi lại - 6
Mưa lớn trút xuống Hà Nội, nhiều tuyến phố dềnh nước, người dân chật vật đi lại - 7

Nhiều xe bị chết máy, người dân phải dắt bộ để vượt qua các đoạn dềnh nước.

Chiếc xe của người dân bị xô đổ khi nước mưa dềnh cao.

Chiếc xe của người dân bị xô đổ khi nước mưa dềnh cao.

Người dân chật vật đi lại qua khu vực dềnh nước trên phố Hòe Nhai.

Người dân chật vật đi lại qua khu vực dềnh nước trên phố Hòe Nhai.

Mưa lớn trút xuống Hà Nội, nhiều tuyến phố dềnh nước, người dân chật vật đi lại - 10
Mưa lớn trút xuống Hà Nội, nhiều tuyến phố dềnh nước, người dân chật vật đi lại - 11

Các bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Hòe Nhai vất vả đưa bệnh nhân di chuyển qua đoạn đường dềnh nước.

Tại nút giao Phan Huy Ích - Nguyễn Trường Tộ, mưa lớn cũng khiến mặt đường nhanh chóng dềnh nước, gây khó khăn cho các phương tiện đi lại.

Tại nút giao Phan Huy Ích - Nguyễn Trường Tộ, mưa lớn cũng khiến mặt đường nhanh chóng dềnh nước, gây khó khăn cho các phương tiện đi lại.

Không ít người dân lựa chọn băng qua các điểm dềnh nước để tiếp tục hành trình.

Không ít người dân lựa chọn băng qua các điểm dềnh nước để tiếp tục hành trình.

Tại các điểm dềnh nước, công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội túc trực khơi thông miệng thu, cống thoát nước nhằm đẩy nhanh quá trình tiêu thoát nước mưa, hạn chế ảnh hưởng đến giao thông.

Tại các điểm dềnh nước, công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội túc trực khơi thông miệng thu, cống thoát nước nhằm đẩy nhanh quá trình tiêu thoát nước mưa, hạn chế ảnh hưởng đến giao thông.

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