Mưa lớn trút xuống Hà Nội, nhiều tuyến phố dềnh nước, người dân chật vật đi lại

Sau gần 15 ngày tìm kiếm tại xã Minh Đức, Đội K72 đã quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh.
Cơn mưa lớn trút xuống Hà Nội vào trưa 27/7 khiến nhiều tuyến phố dềnh nước cục bộ, giao thông ùn chậm, người dân và xe cộ đi lại khó khăn.
Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển loại vải từ nấm có thể tự làm sạch, phục hồi khi hư hỏng và phân hủy sinh học sau thời gian ngắn.
Ford Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Ngày hội Bán tải Việt Nam 2026, kết nối qua hoạt động giao lưu, off-road, chia sẻ kiến thức và thiện nguyện.
Liên quan đến vụ cháy quán ăn tại phường Bình Thạnh, TP.HCM vào ngày 11/7, các nạn nhân đã không qua khỏi do tình trạng bỏng cực kỳ nặng.
"Vừa xem vừa khóc" là chia sẻ của khán giả “Sao sáng dẫn đường”, khi câu chuyện về sự hy sinh của cha ông là lời hiệu triệu để lớp trẻ sống trách nhiệm với đất nước.
Cục CSGT đề nghị nghiên cứu tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc, bố trí làn đường sát dải phân cách giữa làm làn đường dành cho vượt xe.
"Tây Du Ký" và "Đại Đường Tây Vực ký" đều liên quan đến hành trình từ Trung Quốc sang đất Phật thỉnh kinh của cao tăng Huyền Trang, vậy hai tác phẩm có gì khác biệt?
Giá tiêu hôm nay 27/7 tiếp tục đi ngang tại các vùng trọng điểm trong nước, thị trường thế giới cũng duy trì ổn định.
Mercedes-AMG vừa ra mắt phiên bản xe an toàn mới cho giải đua Công thức 1, dựa trên mẫu AMG GT Track Series mạnh hơn 730 mã lực.
Thời gian gần đây, giá vàng liên tục giảm và đứng ở ngưỡng thấp, nhiều chuyên gia cho rằng chưa biết khi nào giá vàng sẽ tạo đáy.
Nhờ ứng dụng AI, xác thực VNeID, “Trạm dịch vụ công số” giúp người dân nộp hồ sơ, lấy bản sao số điện tử 24/7 và xóa bỏ rào cản hành chính.
Sự kiện khẳng định định hướng xuyên suốt của SHB trong hành trình đồng hành cùng thể thao nước nhà, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam trường quốc tế.
Sau 13 ngày liên tiếp tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, Mỹ bất ngờ tạm dừng chiến dịch quân sự.
Hơn 1 thế kỷ trôi qua, Cullinan vẫn là viên kim cương thô lớn nhất thế giới, sở hữu trọng lượng kỷ lục.
Bình luận