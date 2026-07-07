Tàu chở dầu bị vật thể bay không xác định tấn công tại eo biển Hormuz

(VTC News) -

Theo UKMTO, con tàu bị hư hại nhẹ về kết cấu, không có thương vong và cũng không ghi nhận tác động đến môi trường.

Trong thông báo cập nhật sau đó, UKMTO cho biết đã nhận được báo cáo về một vụ việc khác liên quan đến tàu chở dầu đang đi qua eo biển Hormuz. Cơ quan xác định tàu bị một máy bay không người lái (UAV) chưa rõ nguồn gốc tấn công, khiến thân tàu bị hư hại nhẹ.

(Ảnh minh hoạ: Reuters)

UKMTO cho biết con tàu vẫn đủ khả năng hoạt động và tiếp tục hành trình đến cảng theo kế hoạch. Chưa có thông tin về danh tính tàu hoặc bên bị nghi đứng sau vụ tấn công.

Các vụ tấn công được báo cáo xảy ra sau khi thỏa thuận kéo dài một tuần giữa Mỹ và Iran về việc ngừng cuộc tấn công ở eo biển Hormuz hết hạn. Việc tạm ngừng này trùng với lễ tang cấp nhà nước kéo dài 6 ngày của Iran dành cho cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

Vụ tấn công xảy ra bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran cũng như những nỗ lực ngoại giao đang diễn ra nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài hơn. Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran được tổ chức tại Doha tuần trước cũng kết thúc mà không đạt được tiến triển đáng kể nào về tương lai của hoạt động vận tải đường thủy qua eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz là nơi khoảng 20% lượng dầu thô và khí đốt hóa lỏng của thế giới đi qua trong thời bình. Tuyến hàng hải huyết mạch này gần như đã bị Iran phong tỏa hoàn toàn sau khi xung đột Trung Đông bùng phát hồi cuối tháng 2, khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt.

Cuối tháng trước, IRGC yêu cầu tàu thuyền phải tuân theo tuyến đường do Iran công bố khi đi qua eo biển Hormuz và cảnh báo sẽ xử lý phương tiện vi phạm. Lực lượng này trước đó thông tin “một số cơ quan chức năng công bố luồng di chuyển mới trên eo biển Hormuz”, gọi đây là điều không thể chấp nhận.