3 lợi thế tạo sức bật cho Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội

(VTC News) -

Cụm bệnh viện tuyến Trung ương kích hoạt nguồn cầu mới

Sau hơn một thập kỷ triển khai, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức đã lần lượt tiếp nhận người bệnh từ ngày 26/6 và 9/7/2026. Sự hiện diện của hai bệnh viện tuyến cuối được kỳ vọng góp phần giảm tải cho các cơ sở nội đô, đồng thời từng bước hình thành trung tâm y tế chuyên sâu tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Giai đoạn đầu, Bệnh viện Bạch Mai đã điều động hơn 1.300 cán bộ, chuyên gia từ Hà Nội. Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 khi vận hành toàn diện dự kiến cần khoảng 2.000 nhân sự. Nhờ cơ chế đặc thù về cấp chuyên môn và hỗ trợ lưu trú tối đa 15,6 triệu đồng/người/tháng, khu vực đang đón dòng dịch chuyển thực khổng lồ từ đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân và thân nhân.

Chiều 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 chính thức khai trương hoạt động.

Sự xuất hiện của cụm bệnh viện lập tức mở ra nguồn cầu bất động sản thực chất: lưu trú ngắn hạn cho thân nhân, nhà ở dài hạn cho lực lượng y tế, và không gian an dưỡng cho khách sau điều trị.

Nguồn cầu này tương thích hoàn hảo với định hướng “Làng trị liệu giữa Trung tâm Y tế vùng Thủ đô” của Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội. Dự án cách hai bệnh viện khoảng 3-5 phút di chuyển, kết hợp hệ sinh thái onsen và wellness bốn mùa, mở rộng khả năng khai thác từ nhiều nhóm khách hàng thay vì phụ thuộc vào khách du lịch theo mùa.

Hạ tầng giao thông mở lối và làn sóng đầu tư dịch vụ

Nguồn cầu từ cụm bệnh viện sẽ được củng cố khi hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện. Đây là cú hích thứ hai, giúp mở rộng thị trường của Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội.

Dự án tọa lạc tại xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình, ngay mặt Quốc lộ 21B, dễ dàng kết nối với Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình. Hạ tầng hoàn thiện giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội xuống còn khoảng 50 phút, phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng ngắn ngày, sở hữu căn nhà thứ hai và khai thác dịch vụ lưu trú.

Trong trung và dài hạn, Vành đai 5 vùng Thủ đô, các tuyến kết nối liên tỉnh và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ tiếp tục gia tăng khả năng liên kết giữa khu vực với Hà Nội cùng các trung tâm công nghiệp, thương mại và y tế.

Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội sở hữu vị trí đón đầu hạ tầng giao thông và đầu tư dịch vụ thương mại.

Cùng với giao thông, các “ông lớn” công nghiệp và bán lẻ cũng đồng loạt đổ bộ. Tháng 5/2026, Dự án Khu Công nghệ cao Hà Nam do VSIP thực hiện (628,36 ha, vốn 5.990 tỷ đồng) được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến sẽ thu hút khoảng 3.000 - 5.000 chuyên gia, quản lý cấp cao đến làm việc và sinh sống lâu dài.

Hạ tầng thương mại cũng ghi nhận những bước tiến mới. AEON Việt Nam đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai trung tâm thương mại hơn 203 tỷ đồng tại phường Phủ Lý với mục tiêu khởi công đầu tháng 8/2026, vận hành vào quý IV/2027. Trước đó, GO! Hà Nam với diện tích hơn 14.000 m² và vốn đầu tư 309 tỷ đồng đã chính thức khai trương.

Sự phát triển đồng bộ của hạ tầng, khu công nghiệp và thương mại đang tạo nền tảng gia tăng giá trị bất động sản khu vực, đưa Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội trở thành tâm điểm hưởng lợi trực tiếp.

Chủ đầu tư tăng tốc thi công, củng cố niềm tin thị trường

Yếu tố then chốt giúp dự án bứt tốc mạnh mẽ trên thị trường chính là sự cam kết về tiến độ từ phía chủ đầu tư - Tập đoàn Onsen Fuji.

Ghi nhận thực tế tại công trường dự án rộng 5,9ha, không khí thi công diễn ra vô cùng khẩn trương với hàng trăm kỹ sư và công nhân cùng hệ thống máy móc hoạt động liên tục. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, san lấp mặt bằng và định hình trục giao thông nội khu cơ bản đã hoàn thiện đúng lộ trình.

Trong bối cảnh người mua ưu tiên những dự án có pháp lý minh bạch và tiến độ rõ ràng, việc chủ đầu tư liên tục cập nhật hình ảnh thực tế giúp củng cố niềm tin thị trường, đồng thời giảm bớt tâm lý lo ngại về rủi ro triển khai.

Phối cảnh tổng thể dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội.

Sự cộng hưởng từ 3 cú hích: cụm bệnh viện tuyến cuối đi vào vận hành, hạ tầng giao thông kết nối hoàn hảo và tiến độ thi công thực tế mạnh mẽ đang mở ra chu kỳ tăng trưởng vượt trội cho Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội. Đây được kỳ vọng là thời điểm vàng để các nhà đầu tư sở hữu một tài sản tích sản dòng tiền bền vững tại phân khúc bất động sản trị liệu phía Nam Thủ đô.