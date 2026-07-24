Zalopay lọt Top 115 doanh nghiệp thanh toán toàn cầu

(VTC News) -

Zalopay vừa được CNBC và hãng nghiên cứu Statista đưa vào danh sách World’s Top Fintech Companies 2026, trở thành một trong 115 doanh nghiệp thuộc hạng mục Thanh toán (Payments), cùng nhiều tên tuổi như PayPal, Visa, Mastercard và Grab. Đây là lần thứ hai nền tảng thanh toán của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này, sau năm 2023.

Zalopay lần thứ 2 được CNBC vinh danh top DN Fintech toàn cầu.

Bảng xếp hạng World’s Top Fintech Companies 2026 vinh danh 500 doanh nghiệp fintech đến từ hơn 50 quốc gia, hoạt động trong các lĩnh vực như thanh toán, ngân hàng số, tài sản số, quản lý tài sản, fintech cho doanh nghiệp và bảo hiểm công nghệ. Trong đó, hạng mục Thanh toán chiếm tỷ trọng lớn nhất với 115 doanh nghiệp.

Theo CNBC và Statista, các doanh nghiệp được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như hiệu quả kinh doanh, tốc độ tăng trưởng, quy mô hoạt động, năng lực đổi mới công nghệ và tác động tới thị trường.

Zalopay cho biết việc tiếp tục góp mặt trong bảng xếp hạng phản ánh quá trình phát triển của nền tảng thanh toán số này cũng như sự hiện diện ngày càng rõ nét của doanh nghiệp fintech Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Người dùng quét mã QR thanh toán qua Zalopay.

Được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán, Zalopay hiện phục vụ hơn 22 triệu người dùng, kết nối hơn 86.000 đối tác và hơn 200.000 điểm chấp nhận thanh toán trên toàn quốc.

Những năm gần đây, doanh nghiệp liên tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, từ QR Đa Năng cho phép thanh toán bằng hầu hết ứng dụng ngân hàng và ví điện tử tại Việt Nam, đến các giải pháp thanh toán xuyên biên giới tại nhiều thị trường như Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản và Malaysia.

Theo công bố của VNG tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Zalopay là một trong ba nền tảng trọng yếu của tập đoàn bên cạnh Zalo và VNGGames, đóng vai trò thúc đẩy tăng trưởng dài hạn và chiến lược phát triển hệ sinh thái số trong kỷ nguyên AI.

Đây là năm thứ tư CNBC phối hợp với Statista công bố danh sách World’s Top Fintech Companies. Năm 2026, bảng xếp hạng được lựa chọn từ khoảng 3.500 doanh nghiệp trên toàn cầu, dựa trên khoảng 25.000 điểm dữ liệu và bộ tiêu chí đánh giá của đơn vị tổ chức.