MediaMart tung đợt 'Xả hàng hè – Giảm nửa giá' trong nửa cuối tháng 7

(VTC News) -

Không chỉ tạo điểm nhấn bằng mức giảm lên đến 50%, chương trình còn được triển khai dựa theo nhu cầu mua sắm thực tế của gia đình trong mùa nóng: làm mát nhanh, bảo quản thực phẩm tốt hơn, giặt giũ nhàn hơn và nâng cấp thiết bị giải trí.

Cùng với đó, khách hàng còn có cơ hội nhận quà tặng đến 2 triệu đồng, trả góp lãi suất 0%, giao lắp nhanh, vận chuyển và lắp đặt miễn phí, cùng chính sách lỗi 1 đổi 1 trong 30 ngày tùy từng sản phẩm và điều kiện áp dụng.

Điều hòa giảm sâu: “Mua một lần - mát lâu dài”

Nhóm điều hòa là một trong những điểm nhấn lớn của chương trình, khi nhiều model 1 chiều Inverter được đưa về mức giá dễ tiếp cận hơn. Các lựa chọn trải rộng từ công suất 9.000 BTU cho phòng ngủ đến 12.000 BTU, 18.000BTU… cho phòng khách, đáp ứng nhu cầu lắp mới hoặc thay thế thiết bị cũ trong giai đoạn nắng nóng.

Một số sản phẩm nổi bật phải kể đến như: Điều hòa Casper 1 chiều JC-09IU36 công suất 9.250 BTU/1HP, giảm 41%, còn 5,29 triệu đồng; Điều hòa Funiki 1 chiều HIC 12TMU công suất 12.000 BTU/1,5HP, giảm 39%, còn 6,49 triệu đồng; Điều hòa Panasonic 1 chiều CS-PU12ZKH-8D công suất 12.000 BTU/1,5HP, giảm 27%, còn 12,49 triệu đồng….

Bên cạnh ưu đãi trực tiếp trên giá bán, chương trình nhấn mạnh trải nghiệm mua sắm trọn gói với giao lắp nhanh trong 4 giờ, vận chuyển và lắp đặt miễn phí theo điều kiện. Cách tiếp cận “mua một lần - mát lâu dài - không phát sinh chi phí” giúp người dùng dễ tính toán ngân sách hơn khi lắp điều hòa trong mùa cao điểm.

Quạt mát, máy lọc nước - nhóm hàng dễ mua, giá từ 490.000 đồng

Với khách hàng cần giải pháp làm mát linh hoạt hoặc muốn bổ sung thiết bị tiện ích cho gia đình, nhóm quạt mát và máy lọc nước có mức giá từ vài trăm nghìn đồng. Đây là nhóm sản phẩm dễ tiếp cận, phù hợp phòng ngủ, phòng khách, cửa hàng nhỏ hoặc nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Cụ thể: quạt cây 5 cánh Coex CF-7121D, công suất 48W, sải cánh 36cm, giảm 37%, còn 490.000 đồng; quạt điều hòa Coex CA-7125A, công suất 130W, bình chứa 40 lít, giảm 37%, còn 2,39 triệu đồng; máy lọc nước RO 8 cấp Coex WP-7114, dung tích 10 lít, công suất lọc 15-20 lít/giờ, giảm 38%, còn 2,89 triệu đồng…

Việc đưa đồng thời quạt cây, quạt điều hòa và máy lọc nước vào cùng một đợt ưu đãi giúp khách hàng dễ lựa chọn theo mức ngân sách. Từ nhu cầu làm mát cơ bản đến giải pháp làm mát diện rộng và nâng cấp nguồn nước uống, chương trình tạo ra nhiều lựa chọn trong một lần mua sắm.

Máy giặt, tủ lạnh giảm mạnh, đón nhu cầu nâng cấp gia đình

Ở nhóm điện lạnh, máy giặt và tủ lạnh tiếp tục là hai ngành hàng được quan tâm khi tần suất giặt giũ, bảo quản thực phẩm và tích trữ đồ dùng tăng trong mùa hè. MediaMart đưa ra nhiều mức giá ưu đãi cho cả máy giặt lồng đứng, máy giặt sấy và tủ lạnh Inverter dung tích lớn.

Trong đó: máy giặt Panasonic 9kg NA-F90A9DRV giảm 33%, còn 5,49 triệu đồng; máy giặt sấy Electrolux EWW9024P3WC với khối lượng giặt 9kg, sấy 6kg, giảm 25%, còn 11,99 triệu đồng; tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-TV301VG1MV giảm 28%, còn 9,49 triệu đồng; tủ lạnh Samsung Bespoke Inverter 305 lít RT31CB5624BASV giảm 22%, còn 10,99 triệu đồng….

Các mức giảm được phân bổ ở nhiều phân khúc, từ nhu cầu giặt cơ bản đến giải pháp giặt - sấy tích hợp, từ tủ lạnh hai cửa dung tích vừa đến thiết kế Bespoke hiện đại. Điều này giúp chương trình “Xả hàng hè - Giảm nửa giá” thu hút khách hàng nhờ đáp ứng được cả về giá lẫn nhu cầu.

Tivi màn hình lớn giảm đậm sâu, gia tăng trải nghiệm giải trí

Nhu cầu xem thể thao, phim ảnh và giải trí tại nhà thường tăng trong mùa hè, kéo theo xu hướng nâng cấp tivi kích thước lớn. Trong chương trình lần này, nhiều mẫu tivi 4K từ 50 đến 75 inch được giảm mạnh, tạo cơ hội cho người mua tiếp cận màn hình lớn với ngân sách thấp hơn.

Đáng kể nhất chính là các mẫu: Google TV 4K Coex 50UT7002X kích thước 50 inch giảm 46%, còn 6,99 triệu đồng; Google TV 4K Coex 55UT7002X kích thước 55 inch giảm 46%, còn 7,49 triệu đồng; Samsung QLED TV 4K 65Q7FA kích thước 65 inch giảm 30%, còn 15,89 triệu đồng; LG TV Nano 4K UHD AI 75 inch giảm 35%, còn 16,99 triệu đồng….

Mức giá từ 6,99 triệu đồng cho tivi 50 inch và dưới 17 triệu đồng cho tivi 75 inch cho thấy chương trình tập trung mạnh vào nhu cầu nâng cấp kích thước màn hình. Đây cũng là nhóm sản phẩm thể hiện rõ tinh thần “giảm nửa giá”, khi nhiều model được công bố mức giảm từ 30% đến 46%.

Laptop, điện thoại đồng loạt “xả hàng hè”

Không chỉ điện máy, nhóm sản phẩm công nghệ cũng góp mặt trong đợt ưu đãi. Các model được lựa chọn trải rộng từ laptop học tập - làm việc đến điện thoại phổ thông và smartphone cao cấp, phù hợp nhiều nhóm khách hàng trước mùa tựu trường và giai đoạn nâng cấp thiết bị cuối hè.

Laptop ASUS Vivobook Go 14, RAM 16GB, SSD 512GB, giảm 3 triệu đồng, còn 14,99 triệu đồng; Apple MacBook Neo A18 Pro 13 inch giảm 800.000 đồng, còn 21,19 triệu đồng; Samsung Galaxy A17 4G giảm 500.000 đồng, còn 4,99 triệu đồng; iPhone 17 Pro Max 256GB giảm 3,1 triệu đồng, còn 35,89 triệu đồng…

Gia tăng trải nghiệm mua sắm bằng dịch vụ hậu mãi tốt

Đại diện MediaMart cho biết, bên cạnh việc giảm giá trực tiếp, hệ thống tiếp tục kết hợp quà tặng, hỗ trợ tài chính và dịch vụ sau bán hàng để người tiêu dùng tối ưu tổng chi phí sở hữu. Các quyền lợi như trả góp 0%, vận chuyển và lắp đặt miễn phí, giao lắp nhanh, quà tặng đến 2 triệu đồng, lỗi 1 đổi 1 trong 30 ngày và ưu đãi combo nhà mới được áp dụng theo từng nhóm sản phẩm.

Việc triển khai đồng thời ưu đãi ở các ngành hàng điều hòa, quạt mát, máy giặt, tủ lạnh, tivi, laptop và điện thoại tạo nên một đợt “xả hàng hè” quy mô lớn, phù hợp cả nhu cầu mua mới lẫn thay thế thiết bị cũ. Khách hàng có thể mua sắm trực tiếp tại hệ thống MediaMart hoặc đặt hàng online để được tư vấn, giao hàng và lắp đặt nhanh chóng.

Chi tiết về chương trình “Xả hàng hè - Giảm nửa giá” được cập nhật tại mediamart.vn. Quý khách hàng có thể liên hệ hotline 1900 6741 để kiểm tra tình trạng hàng hóa, điều kiện ưu đãi và lịch giao lắp nếu cần.