Hơn 64% người dân TP.HCM khám, tầm soát miễn phí có vấn đề sức khỏe

(VTC News) -

Ngày 17/4, ngành y tế TP.HCM đồng loạt triển khai chương trình khám sức khỏe, tầm soát bệnh miễn phí tại 168 phường, xã trên toàn địa bàn, thu hút gần 30.000 người dân tham gia. Kết quả bước đầu cho thấy hơn 64% số người được khám phát hiện có vấn đề sức khỏe, phản ánh thực trạng đáng lưu ý về tình hình bệnh tật trong cộng đồng.

Theo thống kê, tổng cộng có 29.687 lượt người tham gia khám trong ngày, với sự phối hợp của 103 bệnh viện và trung tâm y tế. Đây được xem là đợt ra quân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của TP.HCM trong hoạt động đưa dịch vụ khám, tầm soát bệnh về tận cơ sở.

Bác sĩ từ các bệnh viện tuyến trên trực tiếp thăm khám, tư vấn và phân luồng điều trị cho người dân ngay tại cơ sở. (Ảnh: Như Thuý)

Qua khám sàng lọc, ghi nhận 19.088 trường hợp có vấn đề sức khỏe, chiếm 64,3% tổng số người được khám. Trong đó, 10.634 người được hướng dẫn tiếp tục theo dõi, quản lý tại trạm y tế địa phương; 8.447 trường hợp được chỉ định khám chuyên khoa, chuyển tuyến hoặc điều trị tiếp theo.

Đáng chú ý, nhóm bệnh không lây nhiễm chiếm tỷ lệ cao nhất. Các bệnh lý như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch… ghi nhận tới 16.175 lượt khám.

Sau sàng lọc, hơn 7.100 trường hợp cần được quản lý, theo dõi lâu dài, gần 5.000 người cần tiếp tục điều trị. Đây đều là những bệnh lý mạn tính, diễn tiến âm thầm nhưng tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm.

Bên cạnh đó, các điểm khám cũng triển khai đa dạng chuyên khoa như ung thư, phụ sản, mắt, răng hàm mặt, hô hấp, tai mũi họng, da liễu, viêm gan B, viêm gan C… Qua đó, nhiều trường hợp bất thường đã được phát hiện và tư vấn can thiệp kịp thời, góp phần hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển nặng.

Người dân, đặc biệt là người cao tuổi, đến trạm y tế phường từ sớm để tham gia khám sức khỏe, tầm soát bệnh miễn phí. (Ảnh: Như Thuý)

Theo ngành y tế TP.HCM, kết quả trên cho thấy mô hình khám sức khỏe, tầm soát bệnh tại cộng đồng đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Việc phát hiện sớm giúp người dân có cơ hội điều trị kịp thời, giảm nguy cơ biến chứng, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên thông qua việc phân luồng điều trị hợp lý.

Đây cũng được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ thống y tế chủ động, lấy phòng bệnh làm trọng tâm. Việc tăng cường năng lực y tế cơ sở không chỉ giúp chăm sóc sức khỏe người dân ngay từ ban đầu mà còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân theo vòng đời.

Trong bối cảnh các bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng, việc tổ chức các đợt khám tầm soát quy mô lớn, miễn phí như trên được đánh giá là cần thiết và nên được duy trì thường xuyên.

Qua đó, ngành y tế có thêm dữ liệu để xây dựng chính sách phù hợp, còn người dân được hưởng lợi trực tiếp từ việc tiếp cận dịch vụ y tế sớm, thuận tiện và hiệu quả hơn.