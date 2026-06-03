Nữ lao công tử vong ở hố thang máy vận chuyển rác: BV Sản nhi Quảng Ninh lên tiếng

(VTC News) -

Theo ông Bùi Minh Cường, Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh cho biết, khoảng 8h ngày 3/6, đơn vị nhận được thông tin từ cán bộ giám sát của Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoàn Mỹ về việc nhân viên thử việc của công ty là bà N.T.T. (sinh năm 1962) vắng mặt tại vị trí làm việc. Bà T. được công ty phân công làm việc tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh.

Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh thông tin về trường hợp nữ lao công đang thử việc được phát hiện tử vong tại bệnh viện.

Bệnh viện cùng với công ty phối hợp tổ chức lực lượng tìm kiếm. Đến khoảng 9h15 cùng ngày, nạn nhân N.T.T được tìm thấy tại vị trí hố thang máy vận chuyển rác trong tình trạng bất tỉnh, toàn thân tím tái, sau đó được đưa về khoa cấp cứu.

Mặc dù bệnh viện kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp, nhưng nạn nhân được xác định không qua khỏi. Bệnh viện đã báo cáo, phối hợp cùng cơ quan công an bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra nguyên nhân sự việc.

“Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và chưa có kết luận cụ thể. Mọi thông tin sẽ được bệnh viện cập nhật khi có kết luận từ cơ quan chức năng”, thông cáo của bệnh viện nhấn mạnh.

Trong thông cáo của mình, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân và cơ quan truyền thông sử dụng thông tin từ các nguồn chính thức, tránh lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao việc nhiều người tập trung tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh sau khi người thân của họ mất liên lạc và được phát hiện tử vong tại bệnh viện.