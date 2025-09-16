Giải chạy bộ gây quỹ UOB Heartbeat 2025 quy tụ hơn 2.000 người tham gia

(VTC News) -

Bước sang năm thứ 8 được tổ chức tại Việt Nam, sự kiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) tiêu biểu của Ngân hàng đã gây quỹ đạt số tiền kỷ lục hơn 940 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền được chuyển đến tổ chức Saigon Children’s Charity CIO để trang bị 3 phòng máy tính cho gần 2.000 học sinh trường THCS Lương Thế Vinh, THCS Võ Trường Toản và THCS Nguyễn Văn Trỗi, tỉnh An Giang. Đây là một phần trong cam kết 5 năm của Ngân hàng UOB Việt Nam đến năm 2027 sẽ trang bị 5 phòng máy tính cho học sinh tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Hơn 940 triệu đồng gây quỹ thông qua Giải chạy bộ UOB Heartbeat 2025.

Ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam, chia sẻ: “Giải chạy bộ UOB Heartbeat là minh chứng rõ nét cho sức mạnh đoàn kết, khi chúng tôi cùng chung tay với nhân viên, khách hàng và đối tác để tạo nên những tác động tích cực. Chúng tôi kỳ vọng mở rộng cơ hội học tập số cho trẻ em tại Đồng bằng sông Cửu Long, trang bị cho các em kỹ năng cần thiết để phát triển trong nền kinh tế số”.

Hơn 2.000 người đã tham gia chạy các cự ly 3km, 5km và 10km, với mỗi kilomet hoàn thành đóng góp 30.000 đồng vào Quỹ UOB Heartbeat tại Việt Nam.