Hơn 10.000 khán giả thăng hoa cùng 'Dấu yêu còn mãi' tại Danko Symphony #7

(VTC News) -

Được đầu tư công phu từ ý tưởng, sân khấu, công nghệ trình diễn đến chất lượng nghệ sĩ, chương trình mang đến một đêm nhạc mãn nhãn, tiếp tục khẳng định dấu ấn riêng của Danko Group trên hành trình kiến tạo những giá trị sống khác biệt.

Đêm nhạc “Dấu yêu còn mãi” diễn ra tối ngày 27/6 tại KĐT Danko Riverside với sự tham gia của hơn 10.000 khán giả.

Đêm nghệ thuật chạm đến cảm xúc của hàng nghìn khán giả

Ngay từ những phút đầu tiên, “Danko Symphony #7 - Dấu yêu còn mãi” đưa khán giả bước vào không gian nghệ thuật mãn nhãn với sân khấu được đầu tư hoành tráng, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng hiệu ứng trình diễn ấn tượng.

Giữa khung cảnh kiến trúc châu Âu sang trọng của Danko Riverside, mỗi giai điệu cất lên như hòa quyện cùng không gian, tạo nên một bản giao hưởng của âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc giữa lòng xứ Kinh Bắc.

Xuất hiện trên sân khấu, “anh hai” Lam Trường đưa hàng nghìn khán giả trở về miền ký ức thanh xuân với loạt ca khúc đã trở thành dấu ấn của nhiều thế hệ như: Mưa phi trường, Katy Katy, Tình thôi xót xa... Mỗi giai điệu vang lên đều nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt, khi cả sân khấu và khán đài cùng hòa giọng trong những bản tình ca vượt thời gian.

“Anh hai” Lam Trường đưa khán giả về với thanh xuân qua những ca khúc quen thuộc.

Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, ca sỹ Hương Tràm chinh phục khán giả bằng chất giọng nội lực, giàu trải nghiệm qua những ca khúc gắn liền với tên tuổi như: Em gái mưa, Cho em gần anh thêm chút nữa, Duyên mình lỡ... Tất cả đã tạo nên bầu không khí sôi động đầy thăng hoa.

Hương Tràm bùng nổ sân khấu với giọng hát đầy nội lực.

Đặc biệt, màn song ca “Tình yêu tôi hát” của hai ca sỹ đã trở thành điểm nhấn bùng nổ của chương trình. Sự hòa quyện trong giọng hát, cảm xúc và màn trình diễn cuốn hút của hai nghệ sĩ đã khiến hơn 10.000 khán giả cùng hòa nhịp, tạo nên một khoảnh khắc khó quên.

Và màn song ca “Tình yêu tôi hát” đầy ngọt ngào, lãng mạn.

Không chỉ là một đêm nhạc, Danko Symphony #7 thực sự trở thành ngày hội của cảm xúc và sự kết nối. Hàng nghìn khán giả cùng phấn khích và thắp sáng những ánh đèn flash tạo nên “biển sao” lung linh giữa lòng khu đô thị.

Khi bất động sản được nuôi dưỡng bằng những giá trị văn hóa

Với Danko Group, một khu đô thị đáng sống không chỉ được định nghĩa bằng những công trình bề thế hay hệ thống tiện ích hiện đại, mà cốt lõi phải được bồi đắp bởi đời sống tinh thần và những trải nghiệm văn hóa xứng tầm dành cho cộng đồng.

Đó cũng là lý do chuỗi chương trình Danko Symphony được tổ chức định kỳ như một “đặc sản văn hóa” độc quyền tại các khu đô thị do Danko Group phát triển. Mỗi chương trình mang một chủ đề, một câu chuyện kể khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chạm: kết nối con người, lan tỏa giá trị nhân văn và nâng tầm chất lượng sống của cư dân.

Danko Symphony đã trở thành sự kiện thương hiệu văn hoá đặc biệt của Danko Group.

“Dấu yêu còn mãi” vừa là một đêm nhạc, vừa là thông điệp về sự bền vững mà Danko Group gửi gắm đến toàn thể cư dân, khách hàng.

Anh Nguyễn Văn Thắng - người dân Bắc Giang cho biết: “Có những công trình được hoàn thiện theo thời gian, nhưng những ký ức đẹp, cảm xúc thăng hoa và sợi dây gắn kết cộng đồng sẽ còn mãi, đồng hành cùng mỗi cư dân trong suốt hành trình an cư”.

Khẳng định dấu ấn của nhà kiến tạo đô thị giàu bản sắc

Thành công của Danko Symphony #7 tiếp tục nối dài chuỗi sự kiện văn hóa – nghệ thuật quy mô được Danko Group đầu tư bài bản trong nhiều năm qua. Đây không đơn thuần là hoạt động tri ân khách hàng, cư dân và đối tác, mà là lời khẳng định cho tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp: lấy con người làm trung tâm, lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn sống, những chương trình như Danko Symphony chính là câu trả lời cho triết lý phát triển khác biệt của Danko Group. Doanh nghiệp không chỉ bán một ngôi nhà, mà đang kiến tạo một không gian sống giàu cảm xúc - nơi cư dân được nuôi dưỡng đời sống tinh thần phong phú ngay trước thềm nhà.

Khép lại trong những tràng pháo tay giòn giã và dư âm còn đọng mãi, Danko Symphony #7 đã trở thành một dấu ấn rực rỡ giữa mùa hè tại Bắc Ninh. Hơn cả một đêm nhạc, đó là minh chứng cho tâm huyết của một nhà phát triển đô thị giàu bản sắc, luôn nỗ lực thổi hồn văn hóa vào không gian sống để tạo nên những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.