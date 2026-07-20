(VTC News) -

TÂY BAN NHA 0 0 ARGENTINA

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra trên sân vận động MetLife ở East Rutherford (bang New Jersey, Mỹ). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Tây Ban Nha vs Argentina mới nhất tại đây.

Tây Ban Nha đấu với Argentina ở chung kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn hiệp một. Đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente cầm bóng 65%, thực hiện 348 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 90% nhưng chỉ có 3 cú sút. Trong khi đó, Argentina không tung ra bất kỳ cú sút nào và có chỉ số bàn thắng kỳ vọng bằng 0.

Nhà vô địch châu Âu có nhiều hướng tiếp cận vòng cấm đối thủ, không phụ thuộc vào Lamine Yamal. Dù vậy, nhịp xử lý quyết định của các cầu thủ Tây Ban Nha chưa đủ chất lượng. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng mà họ tạo ra chỉ là 0,23 với 3 cú dứt điểm.

Argentina chủ động lùi thấp, phòng ngự với số đông và không tạo được pha phản công hoàn chỉnh nào. Những đường chuyền của Argentina ra phía sau hàng thủ Tây Ban Nha đều bị thủ môn Unai Simon chủ động băng ra đón trước. Lionel Messi bị ngắt kết nối với các đồng đội và luôn phải đối mặt với những pha tranh chấp quyết liệt từ đối phương.

Thế trận kiềm tỏa lẫn nhau được 2 đội kéo dài sang hiệp 2. Tây Ban Nha tăng sức tấn công, đặc biệt khi 2 trung vệ chính của Argentina buộc phải rời sân vì chấn thương. Họ tạo ra tới 15 pha dứt điểm, 10 lần trúng đích nhưng vẫn không có bàn thắng.

Argentina tiếp tục ở thế chống đỡ. Nhà đương kim vô địch thế giới và Nam Mỹ trở thành đội đầu tiên trong lịch sử không tung ra được cú sút nào trong 2 hiệp của trận chung kết World Cup. Argentina bước vào hiệp phụ trong thế bất lợi khi Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ trong thời gian bù giờ của hiệp 2.

Đội hình Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha: Unai Simon (23), Fabian Ruiz (8), Dani Olmo (10), Pedro Porro (12), Aymeric Laporte (14), Alex Baena (15), Rodri (16), Lamine Yamal (19), Mikel Oyarzabal (21), Pau Cubarsi (22), Marc Cucurella (24).

Argentina: Emiliano Martinez (23), Nicolas Tagliafico (3), Gonzalo Montiel (4), Lisandro Martinez (6), Rodrigo De Paul (7), Julian Alvarez (9), Lionel Messi (10), Cristian Romero (13), Nico Gonzalez (15), Alexis Mac Allister (20), Enzo Fernandez (24).

Thông tin trước trận Tây Ban Nha vs Argentina

Theo dữ liệu nhận định trận Tây Ban Nha vs Argentina, đại diện châu Âu có cơ hội vô địch cao hơn (59,5%).

Đây là lần đầu tiên nhà đương kim vô địch EURO và nhà đương kim vô địch Copa America gặp nhau trong một trận chung kết World Cup. Tây Ban Nha hướng đến chức vô địch thế giới thứ hai, còn Argentina có cơ hội bảo vệ danh hiệu và nâng tổng số lần đăng quang lên bốn.

Trọng tài người Slovenia Slavko Vinčić điều hành trận đấu. Hai trợ lý Tomaž Klančnik và Andraž Kovačič cũng mang quốc tịch Slovenia, trong khi trọng tài người Jordan Adham Makhadmeh đảm nhiệm vai trò trọng tài thứ tư.

Dữ liệu dự đoán tỷ lệ thắng trận Tây Ban Nha vs Argentina của Opta nghiêng về đội bóng châu Âu. Tây Ban Nha thắng 45% trong 25.000 lượt mô phỏng 90 phút, Argentina đạt 26%, còn tỷ lệ hòa là 29%. Nếu tính cả hiệp phụ và luân lưu, khả năng Tây Ban Nha vô địch là 59,5%, so với 40,5% của Argentina.

Hai đội mới gặp nhau một lần tại World Cup. Argentina thắng Tây Ban Nha 2-1 ở vòng bảng năm 1966. Thành tích đối đầu sau 14 trận trên mọi đấu trường cân bằng tuyệt đối, mỗi đội có 6 chiến thắng và hai trận hòa.

Tây Ban Nha sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất giải với một bàn thua và 6 trận giữ sạch lưới. Argentina dẫn đầu về thành tích tấn công khi ghi 19 bàn, đồng thời trở thành đội thứ hai thắng 7 trận trong một kỳ World Cup sau Brazil năm 2002.

Lionel Messi và Lamine Yamal là hai tâm điểm của trận chung kết. Nếu cùng đá chính, họ tạo nên khoảng cách tuổi lớn nhất giữa hai cầu thủ đối đầu trong đội hình xuất phát của một trận chung kết World Cup. Messi cũng đứng trước lần thứ ba thi đấu ở trận tranh chức vô địch, cân bằng thành tích của Cafu.