HLV Hàn Quốc bị xua đuổi, CĐV doạ giết khiến cảnh sát phải vào cuộc

(VTC News) -

Đội tuyển Hàn Quốc bị loại ở World Cup 2026 sau khi chỉ giành được 3 điểm ở vòng bảng. Kết quả này khiến thầy trò huấn luyện viên Hong Myung-bo đối mặt với sức ép lớn. Riêng nhà cầm quân 57 tuổi hứng chịu cơn bão chỉ trích và làn sóng tẩy chay, dù ông cũng được xếp vào hàng huyền thoại bóng đá Hàn Quốc.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết màn trình diễn gây thất vọng của đội tuyển xứ kim chi đã khiến nhiều CĐV trong nước phẫn nộ. Làn sóng tẩy chay HLV Hong Myung-bo thậm chí còn dâng cao đến mức xuất hiện những cổ động viên quá khích tấn công nhà cầm quân này trên mạng xã hội.

Tờ Sportsworld của Hàn Quốc đưa tin rằng có 1 CĐV đăng tải trên mạng xã hội về việc đe dọa tính mạng của HLV Hong sau khi đội tuyển nước này bị loại từ vòng bảng Hàn Quốc. Trong bài đăng trên diễn đàn Ilbe, tác giả để lại lời nhắn thể hiện ý định tấn công HLV Hong Myung-bo tại sân bay Incheon khi ông trở về nước.

HLV Hong Myung-bo bị đe dọa hành hung sau khi ĐT Hàn Quốc bị loại ở World Cup 2026 - Ảnh: Reuters

Theo tờ báo xứ Kim chi, đây là hành động đi quá giới hạn và bài đăng trên mạng xã hội nói trên sau đó đã bị xóa. Tờ Chosun Biz cho biết thêm cảnh sát đã vào cuộc điều tra sau khi các bài đăng mang tính đe dọa HLV Hong xuất hiện trên mạng. Cơ quan chức năng cũng đang chuẩn bị phương án ứng phó với khả năng xảy ra các sự cố bất ngờ trong ngày đội tuyển Hàn Quốc trở về nước.

“Cảnh sát Hàn Quốc đang ráo riết truy tìm danh tính của tác giả bài viết, nhận định rằng hành vi này có thể cấu thành tội đe dọa. Ngoài ra, vì HLV Hong cùng các học trò dự kiến sẽ đáp chuyến bay về nước vào ngày 30/6, lực lượng chức năng đang giám sát chặt chẽ tình hình nhằm ngăn chặn mọi sự cố phát sinh tại sân bay. Tuy nhiên, giới chuyên môn dự đoán rằng sẽ rất khó để áp dụng "biện pháp an toàn cá nhân cho nạn nhân tội phạm" đối với ông Hong nếu chỉ dựa trên các bài đăng đe dọa trực tuyến”, tờ Chosun Biz viết.

Một luật sư chuyên về các vụ án hình sự giải thích: "Cảnh sát không phải là một công ty an ninh, và về mặt thực tế, họ rất khó có thể can thiệp để bảo vệ cá nhân chỉ dựa trên các tin nhắn đe dọa. Tuy nhiên, nếu HLV Hong trở thành nạn nhân thuộc Đạo luật trừng phạt tội quấy rối thông qua các cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn đe dọa trực tiếp, thì có khả năng biện pháp này sẽ được áp dụng".

Tờ Financial News cho biết vào ngày 28/6, khi đội tuyển Hàn Quốc chính thức hết cơ hội vượt qua vòng bảng World Cup 2026, một thông báo kỳ lạ đã được treo ngay trước cửa một quán nhậu Hàn Quốc ở Hogye-dong, quận Dongan, thành phố Anyang, tỉnh Gyeonggi. Đó là một tấm biển cảnh báo in hình quả bóng đá kèm dòng chữ in đậm: "Cấm Hong Myung-bo vào quán!"

Thông báo cấm cửa với HLV Hong Myung-bo ở các cửa hàng tại Hàn Quốc - Ảnh: News1

Anh Park Yun-su (35 tuổi), chủ cửa hàng này, đã chia sẻ nỗi lòng trong cuộc điện thoại với phóng viên: "Là một người hâm mộ vô cùng yêu bóng đá Hàn Quốc, tôi dựng tấm biển này vì quá tức giận sau khi chứng kiến trận thua trước Nam Phi vào ngày 25/6”.

Anh Park nói thêm: "Tôi hoàn toàn đồng tình với những chỉ trích về việc gạch tên Son Heung-min khỏi đội hình xuất phát và việc đội tuyển không có một chiến thuật rõ ràng nào trong suốt trận đấu. Tôi treo biển này để giải tỏa nỗi thất vọng và phẫn nộ trước việc một huấn luyện viên trưởng lại không thể hiện được cả mức năng lực tối thiểu”.

Tuy nhiên, anh cũng lưu ý: "Đây thực chất là một 'meme' hài hước mà tôi tạo ra để khách hàng nhìn thấy, vui vẻ bật cười và có thể chụp ảnh check-in".

Dòng chữ tấm bìa ở giữa "Cấm Hong Myung-bo vào cửa" - Ảnh: Yonhap News

Bên cạnh đó, một bài đăng chính thức của một nhà hàng thịt nướng ở Gimje, tỉnh Jeonbuk với nội dung "Nghiêm cấm HLV Hong Myung-bo ra vào" cũng đang thu hút sự chú ý lớn trên các cộng đồng trực tuyến và Instagram. Ngoài ra, chủ một quán cà phê ở quận Mapo, Seoul cũng đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các cổ động viên bóng đá sau khi chia sẻ bức ảnh chụp nhãn dán cấm vào cửa kèm dòng trạng thái đầy bất lực: "Biết là ông ấy chẳng thèm đến đâu, nhưng tôi vẫn tức điên người”.

Tờ Chosun Biz cho biết nỗi thất vọng cũng bao trùm giới giải trí Hàn Quốc. Nữ ca sĩ Chae Rina chia sẻ tâm trạng "sụp đổ" kèm bức ảnh cô đang quỳ gối trước màn hình TV. Nam ca sĩ - diễn viên Yoon Doo-joon bày tỏ sự tiếc nuối: "Tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tôi sẽ giữ lại vì sợ rằng mình có thể lỡ lời trong lúc này”.

Cựu danh thủ Ahn Jung-hwan đưa ra lời khuyên chương trình độc quyền 'Tiki Tiki Takata Talk Talk Show' trên TikTok về việc tiết chế những lời chỉ trích: "Chúng ta hoàn toàn có quyền mổ xẻ, chỉ trích phong độ của các cầu thủ, chiến thuật của ban huấn luyện hay năng lực quản lý của Liên đoàn. Tôi hy vọng mọi người không lôi gia đình của họ vào cuộc. Việc tấn công họ bằng những thứ không liên quan đến bóng đá cuối cùng sẽ chỉ để lại sự hối hận cho chính người hâm mộ”

HLV Hong Myung-bo, từng là người hùng trong "kỳ tích lọt vào bán kết" tại World Cup Hàn - Nhật 2002. Ông đã chấp nhận ngồi vào chiếc “ghế nóng” để tìm cơ hội phục hận sau thảm họa (1 hòa, 2 thua) tại World Cup 2014. Thế nhưng, Hong Myung-bo đã thất bại ở World Cup 2026 khi không thể giúp đội tuyển Hàn Quốc vượt qua vòng bảng.

Trong quá khứ, HLV Hong từng phải chịu đựng "cơn mưa kẹo mạch nha" từ những người hâm mộ giận dữ ngay tại sảnh sân bay khi vừa đặt chân về nước sau thất bại ở Brazil. 12 năm sau, vào năm 2026, giờ đây HLV Hong đang phải đối mặt với một bản án dư luận còn tàn nhẫn hơn. 1 ngày sau khi đội tuyển Hàn Quốc bị loại khỏi vòng bảng World Cup 2026, HLV Hong Myung-bo đã tuyên bố từ chức.