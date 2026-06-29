Hàn Quốc lập ủy ban điều tra thất bại của ĐTQG ở World Cup 2026

(VTC News) -

Ngày 28/6, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Choi Hwi-young đăng trên mạng xã hội về việc sẽ điều tra nguyên nhân thất bại của ĐT Hàn Quốc tại World Cup 2026: "Chúng tôi sẽ thành lập một ủy ban điều tra gồm các chuyên gia để làm rõ một cách toàn diện nguyên nhân dẫn đến kết quả thảm hại này. Trong quá trình điều tra, bất kỳ biểu hiện nào của sự yếu kém về năng lực hay sai sót trong quản lý nếu được phát hiện sẽ phải chịu trách nhiệm tương xứng một cách nghiêm khắc”.

Ông Choi nhấn mạnh: "Tôi xin báo cáo về chỉ đạo vừa được Tổng thống Hàn Quốc đưa ra. Với quyết tâm cải tổ đến tận gốc rễ, chúng tôi sẽ nhanh chóng thúc đẩy cuộc cải cách toàn diện nền quản lý bóng đá, để khôi phục niềm hy vọng và niềm tự hào của toàn thể người dân”.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Choi Hwi-young tuyên bố sẽ điều tra về thất bại của ĐT Hàn Quốc - Ảnh: Yonhap

Bộ trưởng Choi Hwi-young khẳng định: "Chúng tôi sẽ tăng cường giám sát hành chính để Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc trong tương lai được điều hành minh bạch và công bằng bởi chính những người làm bóng đá, đồng thời xây dựng cơ chế để công chúng có thể giám sát và kiểm tra hiệu quả”.

Đội tuyển Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Hong Myung-bo kết thúc vòng bảng World Cup 2026 với thành tích 1 thắng, 2 thua (3 điểm), đứng thứ ba bảng A. ĐT Hàn Quốc cũng không thể lọt vào nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để giành quyền vào vòng 32 đội, qua đó lần đầu tiên bị loại từ vòng bảng kể từ World Cup 2018 tại Nga, tức sau 8 năm. 1 ngày sau khi ĐT Hàn Quốc bị loại khỏi World Cup 2026, HLV Hong Myung-bo đã thông báo từ chức.

HLV Hong Myung-bo đã thông báo từ chức - Ảnh: Reuters

Theo tờ MK, vào tháng 7/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã tiến hành thanh tra Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA). Kết quả thanh tra chỉ ra rằng Chủ tịch Chung Mong-kyu đã can thiệp không đúng quy định vào quá trình bổ nhiệm cựu HLV trưởng Jurgen Klinsmann cũng như HLV Hong Myung-bo, đồng thời yêu cầu áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với ông Chung.

Không đồng ý với kết luận này, KFA đã khởi kiện yêu cầu hủy bỏ quyết định xử lý của Bộ, đồng thời xin tòa án tạm đình chỉ việc thi hành quyết định và đã được chấp thuận. Sau đó, ông Chung tiếp tục tái đắc cử nhiệm kỳ Chủ tịch Liên đoàn lần thứ tư.

Tuy nhiên, vào tháng 4 vừa qua, Tòa án Hành chính Seoul đã ra phán quyết bác đơn kiện của KFA, khẳng định quyết định yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc của Bộ là hợp pháp.

Sau phán quyết này, ông Chung tuyên bố vào tháng trước rằng sẽ rời cương vị Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc sau khi World Cup 2026 kết thúc.