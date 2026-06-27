HLV Colombia: Không được để Ronaldo nhận bóng trong vòng cấm

(VTC News) -

Trận đấu giữa Colombia và Bồ Đào Nha diễn ra vào sáng 28/6 trên sân Hard Rock (Mỹ). Hai đội sẽ cạnh tranh ngôi đầu bảng K tại World Cup 2026. Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Colombia, ông Nestor Lorenzo, nhận định đây sẽ là một "trận đấu lớn" trước đối thủ mà ông xem là ứng viên vô địch. Trong đó, ông hy vọng toàn đội sẽ chặn được sức mạnh của Vitinha và Cristiano Ronaldo.

"Vitinha và Ronaldo đều là những nhân tố quan trọng. Một người điều khiển lối chơi và định hình chiến thuật, người còn lại cực kỳ sắc bén trong khâu dứt điểm. Chúng tôi hy vọng toàn đội sẽ có thể ngăn chặn họ, tức là không để Vitinha thoải mái xử lý bóng, đồng thời hạn chế để Cristiano nhận được bóng trong vòng cấm", ông nói.

HLV Colombia cho rằng Vitinha và Cristiano Ronaldo sẽ là những nhân tố chủ chốt. (Ảnh: Reuters)

Trước trận đấu với một đối thủ mạnh, ông đã dành nhiều lời khen cho đội tuyển Bồ Đào Nha cũng như HLV Roberto Martinez: "Bồ Đào Nha sở hữu một đội hình tuyệt vời cùng một HLV xuất sắc. Ở World Cup, chúng tôi không thể để bất cứ điều gì xảy ra một cách ngẫu nhiên. Đây là đối thủ mà chúng tôi mong sẽ gặp ở giai đoạn sau của giải, có lẽ là bán kết, nhưng giờ chúng tôi phải đối đầu ngay từ vòng bảng. Chúng tôi đang có lợi thế và hy vọng sẽ chơi một trận thật hay để giành ngôi đầu bảng", HLV Lorenzo phát biểu.

Nhà cầm quân người Argentina mô tả Bồ Đào Nha là "một tập thể được tổ chức rất tốt, sở hữu nhiều cầu thủ thuộc nhóm hàng đầu thế giới". Theo ông, đội bóng của Roberto Martinez thoải mái khi chơi phòng ngự khu vực giữa sân, kiểm soát bóng tốt và vẫn có thể tạo ra những pha xâm nhập nguy hiểm ngay cả khi không có nhiều khoảng trống.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, dù mục tiêu là chiến thắng, Colombia sẽ không từ bỏ bản sắc của mình. "Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì lối chơi và phong cách vốn có, nhưng đồng thời phải đặc biệt chú ý đến những phẩm chất cũng như điểm mạnh của đối thủ".

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Dù trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng, HLV Lorenzo cho biết ông sẽ không thay đổi quá nhiều đội hình xuất phát. "Sẽ không có nhiều sự thay đổi, có thể chỉ một vài điều chỉnh. Tình hình hiện tại khác với tương lai của giải vô địch", ông nói, đồng thời khẳng định toàn bộ các cầu thủ đều đủ khả năng ra sân.

Khép lại buổi họp báo, chiến lược gia 60 tuổi khẳng định toàn đội sẽ cố gắng chinh phục ngôi đầu của bảng: "Chúng tôi sẽ cố gắng giành vị trí đầu bảng. Bồ Đào Nha không phải là một đội bóng có điểm yếu. Họ rất mạnh ở mọi vị trí. Chúng tôi sẽ tìm kiếm phương án tốt nhất, cả về thể lực lẫn chiến thuật".