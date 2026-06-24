Ronaldo ghi bàn tạo sốt vé World Cup 2026, giá 1,5 tỷ đồng vẫn có người mua

(VTC News) -

Trận đấu giữa Colombia và Bồ Đào Nha ngày 28/6 đang là một trong những cuộc đối đầu được chờ đợi nhất tại World Cup 2026. Sức hút của trận đấu không chỉ đến từ yếu tố chuyên môn mà còn đến từ sự góp mặt của những ngôi sao như Cristiano Ronaldo và James Rodriguez. Trên thị trường bán lại, giá vé xem trận đấu này tăng mạnh, trong đó một số gói VIP được rao bán với mức hơn 60.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng).

Theo Marca, các chỗ ngồi phổ thông hiện có giá khoảng 3.500 USD (tương đương 92 triệu đồng). Những vị trí gần sân được đẩy lên tới 30.000 USD (khoảng 790 triệu đồng). Với các gói VIP hoặc hạng cao cấp, số tiền người hâm mộ phải bỏ ra thậm chí có thể lên tới hàng tỷ đồng. Với nhiều người hâm mộ, việc có mặt trên sân không đơn giản chỉ là xem một trận bóng, mà nó đã trở thành một trải nghiệm xa xỉ.

Giá vé trận đấu giữa Colombia và Bồ Đào Nha tăng cao vì sự góp mặt của những siêu sao như Cristiano Ronaldo. (Ảnh: Reuters)

Cristiano Ronaldo là một trong những nguyên nhân chính khiến nhu cầu vé tăng cao. World Cup 2026 có thể là lần cuối cùng siêu sao người Bồ Đào Nha góp mặt tại sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn là biểu tượng lớn của bóng đá thế giới. Sự hiện diện của anh tạo nên giá trị cảm xúc rất lớn với người hâm mộ, đặc biệt là những khán giả muốn trực tiếp chứng kiến anh thi đấu tại sân chơi World Cup.

Bên cạnh đó, trận đấu sẽ diễn ra tại thành phố Miami, nơi có đông đảo người hâm mộ Bồ Đào Nha và Colombia. Sự hiện diện của hai lực lượng cổ động viên hùng hậu khiến giá vé vào sân trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết.

Tờ Marca cho rằng đợt tăng giá này không phải là một trường hợp cá biệt. Nó nằm trong xu hướng chung của các sự kiện thể thao lớn trên thế giới, nơi trải nghiệm trực tiếp ngày càng trở thành một mặt hàng khan hiếm được định giá bởi nhu cầu toàn cầu. Điều đó cho thấy bóng đá hiện đại không chỉ là cuộc chơi trên sân cỏ mà còn là ngành công nghiệp giải trí trị giá hàng tỷ USD.