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Xuất bản ngày 11/06/2026 03:03 PM
Xuất bản ngày 11/06/2026 03:03 PM

Hiện trường quy tập hơn 150 tiểu quách nghi liên quan thai nhi ở Ninh Bình

Minh Quang
Minh Quang
(VTC News) -

Theo người dân địa phương, khu vực phát hiện hơn 150 túi bọc nghi chứa hài cốt thai nhi trước đây là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình và nằm gần nhiều nghĩa trang.

Những ngày qua, việc quy tập hơn 150 tiểu quách nghi liên quan thai nhi tại khu nhà tang lễ cũ thuộc cơ sở cũ của Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Những ngày qua, việc quy tập hơn 150 tiểu quách nghi liên quan thai nhi tại khu nhà tang lễ cũ thuộc cơ sở cũ của Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Bên trong khu nhà tang lễ cũ, các tiểu quách được xếp thành nhiều hàng, trong khi công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục diễn ra dưới sự theo dõi của đông đảo người dân địa phương.

Bên trong khu nhà tang lễ cũ, các tiểu quách được xếp thành nhiều hàng, trong khi công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục diễn ra dưới sự theo dõi của đông đảo người dân địa phương.

Hiện trường quy tập hơn 150 tiểu quách nghi liên quan thai nhi ở Ninh Bình - 3

Suốt 4 ngày qua, một nhóm khoảng 6-7 người thay nhau đào bới, rà soát từng mét đất với mong muốn không bỏ sót các trường hợp nghi liên quan thai nhi còn nằm lại trong khu vực.

Suốt 4 ngày qua, một nhóm khoảng 6-7 người thay nhau đào bới, rà soát từng mét đất với mong muốn không bỏ sót các trường hợp nghi liên quan thai nhi còn nằm lại trong khu vực.

"Từ khi bắt đầu tìm kiếm đến nay, phần lớn những gì chúng tôi phát hiện là các túi nilon chứa vải màn, bông băng, tã lót và vật dụng trẻ em. Đến chiều 10/6 mới ghi nhận trường hợp đầu tiên nghi là hài cốt", ông Đỗ Văn Hạnh, người phụ trách công tác tìm kiếm, cho biết.

"Từ khi bắt đầu tìm kiếm đến nay, phần lớn những gì chúng tôi phát hiện là các túi nilon chứa vải màn, bông băng, tã lót và vật dụng trẻ em. Đến chiều 10/6 mới ghi nhận trường hợp đầu tiên nghi là hài cốt", ông Đỗ Văn Hạnh, người phụ trách công tác tìm kiếm, cho biết.

Khu vực đang diễn ra hoạt động tìm kiếm là nhà tang lễ thuộc cơ sở cũ của Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình. Trước đó, nơi đây từng là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình trước khi được chuyển đổi công năng thành bệnh viện chuyên khoa sản nhi. Sau khi Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình chuyển sang cơ sở mới vào năm 2020, khu nhà cũ không còn được sử dụng.

Khu vực đang diễn ra hoạt động tìm kiếm là nhà tang lễ thuộc cơ sở cũ của Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình. Trước đó, nơi đây từng là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình trước khi được chuyển đổi công năng thành bệnh viện chuyên khoa sản nhi. Sau khi Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình chuyển sang cơ sở mới vào năm 2020, khu nhà cũ không còn được sử dụng.

Là người sinh sống nhiều năm tại khu vực này, anh Vũ Tiến Thành cho biết không quá bất ngờ khi xuất hiện thông tin phát hiện các trường hợp nghi liên quan thai nhi dưới lòng đất. Theo anh Thành, khu vực tìm kiếm nằm gần nhiều nghĩa trang, trong đó có Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Ninh Bình và khu vực nghĩa trang của Bệnh viện Quân y 5. Phía sau còn có những khu đất trước đây từng được người dân sử dụng để mai táng tổ tiên.

Là người sinh sống nhiều năm tại khu vực này, anh Vũ Tiến Thành cho biết không quá bất ngờ khi xuất hiện thông tin phát hiện các trường hợp nghi liên quan thai nhi dưới lòng đất. Theo anh Thành, khu vực tìm kiếm nằm gần nhiều nghĩa trang, trong đó có Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Ninh Bình và khu vực nghĩa trang của Bệnh viện Quân y 5. Phía sau còn có những khu đất trước đây từng được người dân sử dụng để mai táng tổ tiên.

Những thông tin và hình ảnh lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội khiến khu vực nhà tang lễ cũ trở thành tâm điểm chú ý trong những ngày qua. Từ ngày 9/6, hàng trăm người dân hiếu kỳ liên tục đổ về hiện trường, gây ảnh hưởng tới công tác thi công, tìm kiếm. Đến sáng 10/6, đơn vị thực hiện phải căng bạt che chắn xung quanh khu vực đào bới nhằm hạn chế người hiếu kỳ tiếp cận và bảo đảm công tác tìm kiếm diễn ra thuận lợi.

Những thông tin và hình ảnh lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội khiến khu vực nhà tang lễ cũ trở thành tâm điểm chú ý trong những ngày qua. Từ ngày 9/6, hàng trăm người dân hiếu kỳ liên tục đổ về hiện trường, gây ảnh hưởng tới công tác thi công, tìm kiếm. Đến sáng 10/6, đơn vị thực hiện phải căng bạt che chắn xung quanh khu vực đào bới nhằm hạn chế người hiếu kỳ tiếp cận và bảo đảm công tác tìm kiếm diễn ra thuận lợi.

Hiện trường quy tập hơn 150 tiểu quách nghi liên quan thai nhi ở Ninh Bình - 9

Theo ông Đỗ Văn Hạnh, người phụ trách công tác tìm kiếm, UBND phường đã chỉ đạo đưa toàn bộ các tiểu quách về nghĩa trang phường Hoa Lư, cách hiện trường khoảng 6km để an táng tập trung. "Mỗi tiểu quách sẽ được bố trí tại một ô riêng trong khuôn viên nghĩa trang. Hiện đã có khoảng 30 tiểu quách được di chuyển tới nơi an táng mới", ông Hạnh cho biết.

Theo ông Đỗ Văn Hạnh, người phụ trách công tác tìm kiếm, UBND phường đã chỉ đạo đưa toàn bộ các tiểu quách về nghĩa trang phường Hoa Lư, cách hiện trường khoảng 6km để an táng tập trung. "Mỗi tiểu quách sẽ được bố trí tại một ô riêng trong khuôn viên nghĩa trang. Hiện đã có khoảng 30 tiểu quách được di chuyển tới nơi an táng mới", ông Hạnh cho biết.

Song song với công tác tìm kiếm và quy tập, nhiều hoạt động cầu siêu cũng được tổ chức tại khu nhà tang lễ cũ trong những ngày qua. Vào tối 9/6, lễ cầu siêu diễn ra từ khoảng 19h đến 1h ngày 10/6 với sự tham gia của đông đảo người dân và các phật tử. (Ảnh: Vân Anh)

Song song với công tác tìm kiếm và quy tập, nhiều hoạt động cầu siêu cũng được tổ chức tại khu nhà tang lễ cũ trong những ngày qua. Vào tối 9/6, lễ cầu siêu diễn ra từ khoảng 19h đến 1h ngày 10/6 với sự tham gia của đông đảo người dân và các phật tử. (Ảnh: Vân Anh)

Tới ngày 11/6, lực lượng tham gia quy tập tiếp tục phối hợp với đơn vị thi công rà soát hiện trường tại khu vực mở rộng đường Tây Thành, nơi đang diễn ra hoạt động tìm kiếm những trường hợp nghi liên quan thai nhi.

Tới ngày 11/6, lực lượng tham gia quy tập tiếp tục phối hợp với đơn vị thi công rà soát hiện trường tại khu vực mở rộng đường Tây Thành, nơi đang diễn ra hoạt động tìm kiếm những trường hợp nghi liên quan thai nhi.

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