Hiện trường quy tập hơn 150 tiểu quách nghi liên quan thai nhi ở Ninh Bình

Là người sinh sống nhiều năm tại khu vực này, anh Vũ Tiến Thành cho biết không quá bất ngờ khi xuất hiện thông tin phát hiện các trường hợp nghi liên quan thai nhi dưới lòng đất. Theo anh Thành, khu vực tìm kiếm nằm gần nhiều nghĩa trang, trong đó có Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Ninh Bình và khu vực nghĩa trang của Bệnh viện Quân y 5. Phía sau còn có những khu đất trước đây từng được người dân sử dụng để mai táng tổ tiên.