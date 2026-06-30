Cháy 16 tàu cá trên đầm Thị Nại: Phương án hỗ trợ khẩn ngư dân
Sau vụ cháy khiến 16 tàu cá của ngư dân bị hư hỏng tại khu neo đậu trên đầm Thị Nại, Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo hỗ trợ khẩn cấp gạo, tiền mặt cho các chủ tàu.
Toà nhà công nghệ thông tin hơn 50 tỷ ở Huế ra sao khi nhà thầu bị 'khai tử'?
Gần một năm sau khi chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng với nhà thầu, công trình tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin TP Huế vẫn dang dở trong lúc chờ nhà thầu mới.
Hội An: 1 di sản, 4 đơn vị hành chính cấp xã và bài toán không gian phát triển mới
Đối với đô thị cổ Hội An thực tiễn cũng đang đặt ra những vấn đề mới: đây là một di sản chỉnh thể liền mạch, nay thuộc về 3 phường, mỗi nơi một địa giới, một thẩm quyền, công tác quản lý nảy sinh nhiều bất cập.
Hiện trường cháy 16 tàu cá: Ngư dân Gia Lai thẫn thờ nhìn xác tàu đen kịt
Vụ hoả hoạn trên đầm Thị Nại chiều 29/6 đã thiêu rụi hơn chục chiếc tàu cá, chỉ còn lại những mảnh tàu đen kịt và nỗi đau trắng tay của ngư dân Gia Lai.
Link xem trực tiếp Mexico vs Ecuador 8h ngày 1/7, vòng 1/16 World Cup 2026
Cập nhật link xem trực tiếp Mexico vs Ecuador: Kênh phát sóng, giờ bóng lăn, thông tin trận đấu và cách xem online tại World Cup 2026.
Khách Tây chi tiền sang Việt Nam trải ngiệm làm phụ hồ, cấy lúa
Dưới cái nắng gay gắt của miền Tây, hơn chục du khách nước ngoài hăng say xắn tay phụ hồ, xây tường, cấy lúa, hình ảnh lạ mắt này nhanh chóng gây sốt mạng xã hội.
'Đây là đợt học nghị quyết hay nhất từ trước đến nay'
Câu nói phấn khởi, chân tình ấy tôi tình cờ nghe được từ nhiều đảng viên trên đường trở về, ngay sau khi bước ra khỏi hội trường học tập, quán triệt Nghị quyết 10.
Bộ Tài chính nói rõ việc đánh thuế mua - bán vàng miếng: Chưa tính từ 1/7
Bộ Tài chính cho biết, hoạt động mua - bán vàng miếng chưa phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/7.
Link xem trực tiếp Pháp vs Thụy Điển 4h ngày 1/7, vòng 1/16 World Cup 2026
Cập nhật link xem trực tiếp Pháp vs Thụy Điển: Kênh phát sóng, giờ bóng lăn, thông tin trận đấu và cách xem online tại World Cup 2026.
Ca sĩ Tim tuổi 39: Sự nghiệp mờ nhạt, đời tư nhiều ồn ào
Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ Tim ngày càng mờ nhạt trong sự nghiệp, chỉ được nhớ tới bởi những ồn ào liên quan đến đời tư.
Người hùng Paraguay loại Đức khỏi World Cup từng phải bán hết đồ đạc cứu con
Từ những ngày chật vật kiếm tiền nuôi con, Orlando Gill viết nên câu chuyện cổ tích khi trở thành người hùng đưa Paraguay vượt qua Đức ở World Cup 2026.
Link xem trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Na Uy 0h ngày 1/7, vòng 1/16 World Cup 2026
Cập nhật link xem trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Na Uy: Kênh phát sóng, giờ bóng lăn, thông tin trận đấu và cách xem online tại World Cup 2026.
Nhận định, dự đoán tỷ số Mexico vs Ecuador: Mexico giữ chuỗi sạch lưới
Nhận định Mexico vs Ecuador, vòng 1/16 World Cup 2026 (8h ngày 1/7): Phân tích phong độ, lực lượng, đội hình dự kiến và dự đoán tỷ số trận Mexico vs Ecuador.
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Giá bạc hôm nay 30/6/2026 tiếp tục xu hướng giảm ở cả thị trường trong nước và thế giới.
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