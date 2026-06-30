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Xuất bản ngày 30/06/2026 11:45 AM
Xuất bản ngày 30/06/2026 11:45 AM

Hiện trường cháy 16 tàu cá: Ngư dân Gia Lai thẫn thờ nhìn xác tàu đen kịt

Nguyễn Gia
Nguyễn Gia
(VTC News) -

Vụ hoả hoạn trên đầm Thị Nại chiều 29/6 đã thiêu rụi hơn chục chiếc tàu cá, chỉ còn lại những mảnh tàu đen kịt và nỗi đau trắng tay của ngư dân Gia Lai.

Ghi nhận sáng 30/6, khung cảnh tại thôn Huỳnh Giản Nam, khu vực đầm Thị Nại (vị trí giáp ranh phường Quy Nhơn Đông và xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) tan hoang sau trận hoả hoạn. Hơn chục thân tàu đánh bắt khơi xa của ngư dân Gia Lai chỉ còn những mảnh khung gỗ, sắt đen kịt, biến dạng hoàn toàn.

Ghi nhận sáng 30/6, khung cảnh tại thôn Huỳnh Giản Nam, khu vực đầm Thị Nại (vị trí giáp ranh phường Quy Nhơn Đông và xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) tan hoang sau trận hoả hoạn. Hơn chục thân tàu đánh bắt khơi xa của ngư dân Gia Lai chỉ còn những mảnh khung gỗ, sắt đen kịt, biến dạng hoàn toàn.

Mùi khét của nhựa, gỗ cháy và dầu loang vẫn nồng nặc trong không khí trên mặt đầm Thị Nại.

Mùi khét của nhựa, gỗ cháy và dầu loang vẫn nồng nặc trong không khí trên mặt đầm Thị Nại.

Sóng nước dập dềnh đánh vào những mạn tàu cháy sạm, làm bong tróc từng mảng than đen vương vãi khắp mặt đầm đầm Thị Nại.

Sóng nước dập dềnh đánh vào những mạn tàu cháy sạm, làm bong tróc từng mảng than đen vương vãi khắp mặt đầm đầm Thị Nại.

Phần lớn các tàu bị cháy đều là tàu có công suất lớn, được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, máy định vị, hầm cấp đông... Giờ đây, tất cả đã trở thành đống phế liệu không còn giá trị sử dụng.

Phần lớn các tàu bị cháy đều là tàu có công suất lớn, được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, máy định vị, hầm cấp đông... Giờ đây, tất cả đã trở thành đống phế liệu không còn giá trị sử dụng.

Mực nước thuỷ triều lên cao, những tàu cháy rụi bị chìm hoàn toàn dưới lòng đầm, chỉ còn cột tàu nhô lên khỏi mặt nước.

Mực nước thuỷ triều lên cao, những tàu cháy rụi bị chìm hoàn toàn dưới lòng đầm, chỉ còn cột tàu nhô lên khỏi mặt nước.

Nhiều chủ tàu cá bị cháy ngồi thẫn thờ trên bờ đầm, ánh mắt vô hồn nhìn về phía những thân tàu đổ nát.

Nhiều chủ tàu cá bị cháy ngồi thẫn thờ trên bờ đầm, ánh mắt vô hồn nhìn về phía những thân tàu đổ nát.

Ông Lê Văn Ngà (47 tuổi) trú phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), là một trong những người trông coi ghe tại vị trí hoả hoạn chia sẻ: "Mọi thứ diễn ra quá nhanh, gió thổi mạnh như tạt thêm dầu vào lửa. Nhiều chủ ghe tàu ở xa, còn chúng tôi chỉ biết chạy thoát thân chờ cứu hộ đến chứ không thể di dời tàu đi nơi khác. Nhìn hơn chục con tàu của bà con cháy rụi mà tim gan tôi như thắt lại"

Ông Lê Văn Ngà (47 tuổi) trú phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), là một trong những người trông coi ghe tại vị trí hoả hoạn chia sẻ: "Mọi thứ diễn ra quá nhanh, gió thổi mạnh như tạt thêm dầu vào lửa. Nhiều chủ ghe tàu ở xa, còn chúng tôi chỉ biết chạy thoát thân chờ cứu hộ đến chứ không thể di dời tàu đi nơi khác. Nhìn hơn chục con tàu của bà con cháy rụi mà tim gan tôi như thắt lại"

Anh Phạm Hiếu (32 tuổi, trú xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai), chủ nhân của một chiếc tàu cá bị cháy chia sẻ, vụ cháy này khiến hơn chục ngư dân chúng tôi mất phương tiện kiếm sống. Hầu hết số vốn để đóng những con tàu này đều là tiền vay mượn từ ngân hàng hoặc người thân. Tàu mất, nợ vẫn còn đó, sinh kế mất trắng, chúng tôi chỉ biết khóc nghẹn trong bất lực.

Anh Phạm Hiếu (32 tuổi, trú xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai), chủ nhân của một chiếc tàu cá bị cháy chia sẻ, vụ cháy này khiến hơn chục ngư dân chúng tôi mất phương tiện kiếm sống. Hầu hết số vốn để đóng những con tàu này đều là tiền vay mượn từ ngân hàng hoặc người thân. Tàu mất, nợ vẫn còn đó, sinh kế mất trắng, chúng tôi chỉ biết khóc nghẹn trong bất lực.

Trưa 29/6, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực neo đậu tàu thuyền trên đầm Thị Nại khiến hơn chục chiếc tàu cá công suất lớn của ngư dân bốc cháy dữ dội. (Ảnh: Lưu Minh Phụng)

Trưa 29/6, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực neo đậu tàu thuyền trên đầm Thị Nại khiến hơn chục chiếc tàu cá công suất lớn của ngư dân bốc cháy dữ dội. (Ảnh: Lưu Minh Phụng)

Theo cơ quan chức năng, ngọn lửa xuất hiện từ một con tàu sau đó nhanh chóng lan rộng ra các tàu xung quanh do các phương tiện neo đậu san sát nhau và trên tàu chứa nhiều vật liệu dễ cháy như xăng dầu, ngư lưới cụ bằng nhựa. (Ảnh: Lưu Minh Phụng)

Theo cơ quan chức năng, ngọn lửa xuất hiện từ một con tàu sau đó nhanh chóng lan rộng ra các tàu xung quanh do các phương tiện neo đậu san sát nhau và trên tàu chứa nhiều vật liệu dễ cháy như xăng dầu, ngư lưới cụ bằng nhựa. (Ảnh: Lưu Minh Phụng)

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Gia Lai có mặt sau đó phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng và người dân địa phương dập lửa, tuy nhiên ngọn lửa đã lan rộng ra 15 chiếc tàu khác. (Ảnh: Lưu Minh Phụng)

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Gia Lai có mặt sau đó phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng và người dân địa phương dập lửa, tuy nhiên ngọn lửa đã lan rộng ra 15 chiếc tàu khác. (Ảnh: Lưu Minh Phụng)

Vị trí cháy nằm ở giữa đầm Thị Nại, khó tiếp cận nên lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai gặp nhiều khó khăn trong việc chữa cháy. Sau hơn 4 giờ, ngọn lửa cơ bản được khống chế, nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản. Rất may không có thiệt hại về người. (Ảnh: Lưu Minh Phụng)

Vị trí cháy nằm ở giữa đầm Thị Nại, khó tiếp cận nên lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai gặp nhiều khó khăn trong việc chữa cháy. Sau hơn 4 giờ, ngọn lửa cơ bản được khống chế, nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản. Rất may không có thiệt hại về người. (Ảnh: Lưu Minh Phụng)

Vụ hoả hoạn đã khiến 16 tàu cá của người dân thuộc xã Cát Tiến bị cháy, trong đó có 12 tàu bị cháy hoàn toàn, 4 tàu bị cháy một phần. Duy nhất chỉ có 1 tàu mua bảo hiểm thân tàu.

Vụ hoả hoạn đã khiến 16 tàu cá của người dân thuộc xã Cát Tiến bị cháy, trong đó có 12 tàu bị cháy hoàn toàn, 4 tàu bị cháy một phần. Duy nhất chỉ có 1 tàu mua bảo hiểm thân tàu.

Sáng 30/6, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn quyết định hỗ trợ trước mắt mỗi nhân khẩu thuộc các hộ có 16 tàu bị cháy 15 kg gạo/tháng. Đồng thời hỗ trợ mỗi chủ tàu 3 triệu đồng/tháng trong thời gian 3 tháng nhằm giúp ngư dân vượt qua khó khăn trước mắt.

Sáng 30/6, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn quyết định hỗ trợ trước mắt mỗi nhân khẩu thuộc các hộ có 16 tàu bị cháy 15 kg gạo/tháng. Đồng thời hỗ trợ mỗi chủ tàu 3 triệu đồng/tháng trong thời gian 3 tháng nhằm giúp ngư dân vượt qua khó khăn trước mắt.

Đối với 5 tàu cá đã đăng ký giải bản và đang trong quá trình thẩm định hồ sơ, lãnh đạo tỉnh thống nhất cho hưởng chính sách giải bản theo Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Với các tàu còn lại, Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan chức năng rà soát, đề xuất vận dụng chính sách giải bản phù hợp, đồng thời nghiên cứu phương án chuyển đổi ngành nghề để ổn định sinh kế cho ngư dân.

Đối với 5 tàu cá đã đăng ký giải bản và đang trong quá trình thẩm định hồ sơ, lãnh đạo tỉnh thống nhất cho hưởng chính sách giải bản theo Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Với các tàu còn lại, Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan chức năng rà soát, đề xuất vận dụng chính sách giải bản phù hợp, đồng thời nghiên cứu phương án chuyển đổi ngành nghề để ổn định sinh kế cho ngư dân.

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