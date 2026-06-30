Hiện trường cháy 16 tàu cá: Ngư dân Gia Lai thẫn thờ nhìn xác tàu đen kịt

Ông Lê Văn Ngà (47 tuổi) trú phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), là một trong những người trông coi ghe tại vị trí hoả hoạn chia sẻ: "Mọi thứ diễn ra quá nhanh, gió thổi mạnh như tạt thêm dầu vào lửa. Nhiều chủ ghe tàu ở xa, còn chúng tôi chỉ biết chạy thoát thân chờ cứu hộ đến chứ không thể di dời tàu đi nơi khác. Nhìn hơn chục con tàu của bà con cháy rụi mà tim gan tôi như thắt lại"