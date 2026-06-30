Cháy 16 tàu cá trên đầm Thị Nại: Phương án hỗ trợ khẩn ngư dân

(VTC News) -

Sáng 30/6, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ngành và địa phương để bàn giải pháp hỗ trợ 16 chủ tàu cá bị thiệt hại trong vụ cháy xảy ra trưa 29/6 tại khu neo đậu tàu thuyền thôn Huỳnh Giản Nam, khu vực đầm Thị Nại.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hỗ trợ trước mắt mỗi nhân khẩu thuộc các hộ có tàu bị cháy 15 kg gạo/tháng; đồng thời hỗ trợ mỗi chủ tàu 3 triệu đồng/tháng trong thời gian 3 tháng nhằm giúp ngư dân vượt qua khó khăn trước mắt.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chỉ đạo khẩn trong cuộc họp

Đối với 5 tàu cá đã đăng ký giải bản và đang trong quá trình thẩm định hồ sơ, lãnh đạo tỉnh thống nhất cho hưởng chính sách giải bản theo Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Với các tàu còn lại, Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan chức năng rà soát, đề xuất vận dụng chính sách giải bản phù hợp, đồng thời nghiên cứu phương án chuyển đổi ngành nghề để ổn định sinh kế cho ngư dân.

Những xác tàu cháy đen sau vụ cháy.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu rà soát toàn bộ các điểm neo đậu tàu thuyền, đưa tàu vào các cảng cá đủ điều kiện an toàn; giao Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường, vụ hỏa hoạn làm 16 tàu cá của ngư dân xã Cát Tiến bị ảnh hưởng, trong đó 12 tàu cháy hoàn toàn, 4 tàu cháy một phần. Chỉ có 1 tàu mua bảo hiểm thân tàu, 15 tàu còn lại không tham gia bảo hiểm.

Hiện trường vụ cháy trưa 29/6

Đáng chú ý, trong số các tàu bị cháy có 4 tàu từng bị chìm và 12 tàu từng hư hỏng do bão số 13 năm 2025, sau khi khắc phục để tiếp tục sản xuất thì nay tiếp tục gặp hỏa hoạn, gây thiệt hại lớn.

Báo cáo cũng cho biết có 1 người bị bỏng trong quá trình tham gia chữa cháy, đang được theo dõi, điều trị. Tổng thiệt hại sơ bộ ước tính hơn 15 tỷ đồng.

Như đã đưa tin, trưa 29/6, người dân phát hiện có tàu cá của xã Cát Tiến đang neo đậu tại khu Nhơn Phước, phường Quy Nhơn Đông bị cháy.

Ngọn lửa ban đầu được ghi nhận phát sinh từ một tàu cá, sau đó nhanh chóng cháy lan sang các tàu neo đậu liền kề. Thời điểm xảy ra vụ việc thủy triều rút sâu, nhiều tàu bị mắc cạn, không thể khởi động hoặc di chuyển ra khỏi khu vực cháy, làm tăng nguy cơ cháy lan.

Ngay sau đó người dân đã liên hệ báo cáo với địa phương (phường Quy Nhơn Đông), các chủ tàu và lực lượng cứu hỏa đến ứng cứu, chữa cháy.

Đến 15h30 vụ cháy cơ bản được khống chế.

Theo địa phương, khu vực xảy ra vụ cháy là điểm neo đậu tự phát trên đầm Thị Nại, thuộc vùng nước do xã Tuy Phước Đông quản lý, giáp ranh phường Quy Nhơn Đông. Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được Công an tỉnh điều tra, làm rõ.