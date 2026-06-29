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Xuất bản ngày 29/06/2026 03:10 PM
Xuất bản ngày 29/06/2026 03:10 PM

Hai tàu đứt neo trôi tự do rồi chìm gần cầu Sông Lô

Hai tàu chở hàng bị chìm tại khu vực cầu Sông Lô, xã Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) vào rạng sáng 29/6 sau khi đứt dây neo do nước sông dâng cao và dòng chảy mạnh.

Rạng sáng 29/6, hai tàu chở hàng bị chìm tại khu vực cầu Sông Lô, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ sau sự cố đứt dây neo.

Hiện trường vụ chìm tàu sau sự cố đứt dây neo.

Hiện trường vụ chìm tàu sau sự cố đứt dây neo.

Thông tin với phóng viên, đại diện UBND xã Đoan Hùng cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h cùng ngày tại khu vực cầu Sông Lô.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự cố, hai tàu mang biển kiểm soát PT-2856 và TQ-0867 đang neo đậu chung tại khu Vân Tập, dây neo của hai phương tiện được buộc liên kết với nhau. Do mực nước sông Lô dâng cao, dòng chảy mạnh đã làm đứt dây neo, khiến cả hai tàu trôi về khu vực cầu Sông Lô thuộc khu Vân Cương 1 và bị chìm.

Trong quá trình trôi dạt, tàu TQ-0867 xảy ra va chạm nhẹ với trụ cầu Sông Lô trước khi chìm.

Hai tàu hàng chìm gần cầu Sông Lô sau sự cố đứt dây neo, 5 người an toàn.

Hai tàu hàng chìm gần cầu Sông Lô sau sự cố đứt dây neo, 5 người an toàn.

Thời điểm xảy ra vụ việc có 5 người trên hai tàu. Tất cả đã kịp nhảy xuống sông và bơi vào bờ an toàn, vì vậy vụ việc không gây thiệt hại về người.

Cả hai phương tiện vẫn đang chìm và mắc vào mố cầu nên cơ quan chức năng chưa thể xác định mức độ thiệt hại về tài sản.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cùng lãnh đạo UBND xã Đoan Hùng và Công an xã Đoan Hùng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng triển khai phương án trục vớt các phương tiện trong thời gian sớm nhất.

Link: https://vov.vn/xa-hoi/hai-tau-hang-chim-trong-dem-gan-cau-song-lo-do-dut-day-neo-post1310649.vov

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