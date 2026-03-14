Chìm tàu chở 35.000 tấn cát ngoài khơi Sóc Trăng, khẩn cấp tìm 4 thuyền viên

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, vào khoảng 13h58 ngày 13/3, cơ quan này nhận được thông tin tàu TRƯỜNG HƯNG 268 (địa chỉ tại xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình), chở khoảng 35.560 tấn cát, hành trình từ An Giang đi Cần Thơ, bị mắc cạn và sau đó bị chìm, tại vị trí cách bãi bồi biển An Thạnh Nam (Sóc Trăng) khoảng 7 hải lý về hướng Đông Nam.

Tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 413 rời cầu đi cứu nạn.

Theo thông tin nhận được ban đầu, trên tàu có 6 thuyền viên. Thời điểm xảy ra sự cố, 2 thuyền viên đã được tàu Grand Family 18 cứu vớt an toàn, các thuyền viên còn lại mặc áo phao trôi dạt trên biển.

Điều kiện thời tiết khu vực lúc đó gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4 m, biển động, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn.

Các thuyền viên bị nạn đang được đưa lên tàu SAR 413.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phát thông báo hàng hải khẩn cấp, kêu gọi các tàu đang hoạt động trong khu vực tham gia hỗ trợ tìm kiếm.

Thuyền viên bị nạn được chăm sóc y tế trên tàu SAR 413.

Đồng thời, Trung tâm phối hợp với các cơ quan chức năng và lực lượng tại chỗ triển khai các biện pháp ứng cứu khẩn cấp.

Nhận định tình huống nguy cấp, Trung tâm đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 413 (thường trực tại Vũng Tàu) khẩn trương rời bến đi hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng chức năng đưa 4 thuyền viên vào bờ an toàn.