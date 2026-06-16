Hải Phòng yêu cầu làm rõ nguyên nhân, xử lý vi phạm vụ chìm tàu trên vịnh Lan Hạ

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Xây dựng, UBND đặc khu Cát Hải và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải đường thủy, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn trong vụ va chạm dẫn đến chìm tàu chở khách trên vịnh Lan Hạ ngày 14/6.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Sở Xây dựng, UBND đặc khu Cát Hải tham gia xác minh, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá toàn diện công tác quản lý đối với các phương tiện vận tải khách du lịch đường thủy đang hoạt động trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các phương tiện tender bằng gỗ vận chuyển khách du lịch trên vịnh Lan Hạ; tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

UBND đặc khu Cát Hải tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các chủ phương tiện khi vận chuyển khách du lịch phải bảo đảm tuyệt đối an toàn; ứng phó, cứu hộ, cứu nạn đối với các tình huống tai nạn, sự cố phát sinh trên các tuyến, điểm du lịch đường thủy.

Các ban, sở, ngành, địa phương chủ động quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa nói riêng và an toàn giao thông nói chung.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 14/6, tại khu vực Vạn Bội trên vịnh Lan Hạ, đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn đường thủy giữa tàu du lịch Bảy Hoa (HP-3847) và tàu Minh Anh - Cat Ba Eco Tourism 86 (HP-5665).

Theo báo cáo của Cảng vụ khu vực I, khi 2 phương tiện đang hành trình song song tại khu vực cửa Vạn Bội, tàu du lịch HP-3847 bất ngờ bị dạt mũi sang phải, dẫn đến va chạm với tàu HP-5665.

Hậu quả, tàu HP-3847 bị chìm; toàn bộ 10 hành khách và 1 thuyền viên được các xuồng hoạt động gần khu vực cứu vớt, đưa lên tàu HP-5665 an toàn.

Trong số các hành khách có bà Nguyễn Thị N. (sinh năm 1983) bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế đặc khu Cát Hải, tuy nhiên đã tử vong cùng ngày.