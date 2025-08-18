(VTC News) -

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 19/8, trên địa bàn thành phố diễn ra lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9; Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau:

Thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện: Từ 7h30 đến 11h30 ngày 19/8.

Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện tại 3 tuyến đường ngày 19/8.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện:

Tạm cấm các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 3.500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với xe tải khối lượng hàng hóa chuyên chở dưới 3.500 kg, xe khách dưới 29 chỗ và xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên một số tuyến đường: Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa.

Trong thời gian trên, Công an Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau:

Các phương tiện từ các tỉnh Hải Phòng, Bắc Ninh đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, đi theo tuyến cầu Thanh Trì, Vành đai 3, Võ Văn Kiệt hoặc Cao tốc Hà Nội, Bắc Giang, QL18, Võ Văn Kiệt...và ngược lại.

Các phương tiện từ QL3 đến nút giao Xuân Canh và nút giao Bắc Thăng Long - Vực Dê đi theo hướng đường Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt.

Các phương tiện từ sân bay Nội Bài đi Võ Nguyên Giáp - QL18 đi Võ Văn Kiệt hoặc Cao tốc Hà Nội, Bắc Giang.