Thí điểm phân làn đường, tốc độ trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc thí điểm phân làn đường, tốc độ xe trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo đề xuất của Cục Cảnh sát giao thông (C08).

Theo cơ quan quản lý Nhà nước về đường bộ, thời gian vừa qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên cao tốc còn diễn biến phức tạp, trong đó có khu vực đầu cửa ngõ TP Hà Nội.

Một đoạn cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Vì vậy, Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá việc Cục Cảnh sát giao thông đề xuất phân làn, tổ chức lại giao thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ là cần thiết và phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Để lựa chọn phương án tổ chức giao thông phù hợp, ngày 4/8/2025, Cục Đường bộ Việt Nam đã mời Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, Khu Quản lý đường bộ I và các Phòng chuyên môn của Cục Đường bộ Việt Nam họp bàn về điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Sau khi cùng nhau trao đổi, nghiên cứu, Cục Đường bộ Việt Nam cơ bản thống nhất với phương án do Cục Cảnh sát giao thông đề xuất. Riêng đối với làn số 2 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, sau khi trao đổi với bộ phận chuyên môn của C08, các bên thống nhất giữ nguyên tốc độ tối đa là 120 km/h.

Cục Đường bộ Việt Nam dự kiến điều chỉnh phương án tổ chức giao thông (thí điểm phân làn đường, tốc độ xe), trong thời gian 3 tháng, sau đó, các cơ quan, đơn vị sẽ cùng nhau nghiên cứu, đánh giá đối với hai cao tốc dự kiến như sau:

Quy ước về làn xe thứ tự từ giải phân cách giữa ra lề đường như sau: Làn 1 (sát dải phân cách giữa); tiếp theo là Làn 2; Làn 3 và Làn dừng xe khẩn cấp (sát mép vai đường).

Đối với tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (từ Km0+000 đến Km105+417):

- Làn 1: Cấm ô tô tải lưu thông; tốc độ tối đa cho phép là 120 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép là 90 km/h.

- Làn 2: Cho các loại xe ô tô thông thường lưu thông; tốc độ tối đa cho phép: 120 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép: 80 km/h.

- Làn 3: Cho các loại xe ô tô thông thường lưu thông; tốc độ tối đa cho phép là 100 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép là 60 km/h.

Đối với đoạn tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (từ Km182+300 đến Km211+250)

- Làn 1: Cấm ô tô tải lưu thông; tốc độ tối đa cho phép là 100 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép là 80 km/h.

- Làn 2: Cho các loại xe ô tô thông thường lưu thông; tốc độ tối đa cho phép: 100 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép: 70 km/h.

- Làn 3: Cho các loại xe ô tô thông thường lưu thông; tốc độ tối đa cho phép là 100 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép là 60 km/h.