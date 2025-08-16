Mãn nhãn giải đua ngựa vượt địa hình ở Lâm Đồng

Trong số 20 tay đua tham gia giải có nhiều vận động viên nữ. Giải đua ngựa lần này không chỉ nhằm khởi động phong trào cưỡi ngựa thể thao, hướng tới xây dựng một loại hình thể thao - giải trí mới, mà còn góp phần tạo nguồn lực cho thể thao thành tích cao dự SEA Games và thúc đẩy phong trào thể thao của tỉnh Lâm Đồng cũng như cả nước.