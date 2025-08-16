Mãn nhãn giải đua ngựa vượt địa hình ở Lâm Đồng

Tham gia tranh tài có 20 vận động viên và 20 chú ngựa đến từ 9 câu lạc bộ cưỡi ngựa thể thao trong nước gồm: Câu lạc bộ ngựa Hà Nội, Câu lạc bộ Happy Ranch, Câu lạc bộ Red Lion, Câu lạc bộ Germ Garden, Câu lạc bộ Trường Lĩnh, Câu lạc bộ Lang Biang, Câu lạc bộ ngựa PTS Việt Trì, Câu lạc bộ Hồng Lam – Madagui, Câu lạc bộ Tín Max Horse Club.
Các đội lần lượt tranh tài (1 nài 1 ngựa) trên đường chạy Cross-Country có tổng chiều dài 1.800m. Ngay từ khi bắt đầu, các tay đua đã thể hiện quyết tâm bứt phá, nỗ lực vươn lên dẫn đầu.
Cuộc đua ngựa thu hút đông đảo người dân theo dõi.
Trong số 20 tay đua tham gia giải có nhiều vận động viên nữ. Giải đua ngựa lần này không chỉ nhằm khởi động phong trào cưỡi ngựa thể thao, hướng tới xây dựng một loại hình thể thao - giải trí mới, mà còn góp phần tạo nguồn lực cho thể thao thành tích cao dự SEA Games và thúc đẩy phong trào thể thao của tỉnh Lâm Đồng cũng như cả nước.
Dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả, những chú ngựa cùng các tay đua đã cống hiến những màn thi đấu vô cùng sôi nổi.
Nữ khán giả hào hứng khi thấy những chú ngựa lướt nhanh như gió băng qua những chướng ngại vật trên đường đua.
Chiến mã băng qua những hố nước trên đường khiến bọt tung trắng xóa.
Các em học sinh hào hứng cổ vũ các tay đua.
Trên khán đài, khán giả bàn tán xôn xao về các chú ngựa và những tay đua.
Hai em nhỏ reo vui khi chứng kiến các chiến mã tăng tốc.
Tham dự giải lần này là những chú ngựa đua được chọn lọc trong cả nước.
Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho vận động viên Y Talia Byă đến từ Câu lạc bộ Happy Ranch; giải Nhì thuộc về vận động viên Nguyễn Thanh Sơn Lâm, Câu lạc bộ ngựa PTS Việt Trì; giải Ba thuộc về vận động viên Nguyễn Quỳnh Trang, Câu lạc bộ Happy Ranch. Tổng mức giải thưởng cho các đội thi đấu là 1,5 tỷ đồng.
