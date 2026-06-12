  • logo
Xuất bản ngày 12/06/2026 09:45 AM
Cập nhật lúc 10:17 AM ngày 12/06/2026

Đề thi môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật tốt nghiệp THPT 2026

(VTC News) -

Thí sinh làm bài thi môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật theo hình thức trắc nghiệm trong 50 phút.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT sẽ dự thi 4 môn, trong đó, Toán, Ngữ văn bắt buộc và 2 môn tự chọn từ các môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Dưới đây là đề thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật năm 2026, mã đề 1028:

Đề thi môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật tốt nghiệp THPT 2026 - 1
Đề thi môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật tốt nghiệp THPT 2026 - 2
Đề thi môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật tốt nghiệp THPT 2026 - 3
Đề thi môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật tốt nghiệp THPT 2026 - 4

Theo quy định, các câu hỏi với môn thi trắc nghiệm được chia thành 3 phần, trong đó phần 1 gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn, cho 4 phương án chọn 1 đáp án đúng. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.

Phần 2 gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm dạng Đúng/Sai. Mỗi câu hỏi có 4 ý, tại mỗi ý thí sinh lựa chọn Đúng hoặc Sai.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 1 ý trong 1 câu hỏi sẽ được 0,1 điểm; lựa chọn chính xác 2 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm; lựa chọn chính xác 3 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm; lựa chọn chính xác cả 4 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Phần 3, gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh tô vào các ô tương ứng với đáp án của mình. Với môn Toán, mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm, còn các môn khác được 0,25 điểm.

Hoa Trà
Google Thêm VTC News trên Google Search

Chọn VTC News làm nguồn ưu tiên trên Google Search

Bước 1: Bấm vào nút "Thêm VTC News trên Google", hoặc truy cập đường dẫn:

https://www.google.com/preferences/source?q=vtcnews.vn

Bước 2: Tại trang vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VTC News để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích màu xanh là hoàn tất.

Hướng dẫn thêm nguồn ưu tiên

✅ Khi xuất hiện dấu tích xanh như hình bên trên là bạn đã hoàn thành!

Dòng sự kiện: Toàn cảnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Xem thêm
Đọc thêm
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới
Mẹo tiết kiệm xăng khi đi xe máy

Mẹo tiết kiệm xăng khi đi xe máy

Tiết kiệm nhiên liệu không chỉ giảm bớt gánh nặng chi phí mà còn kéo dài tuổi thọ động cơ; bằng việc ứng dụng các nguyên lý cơ học, bạn sẽ tối ưu hóa từng giọt xăng.