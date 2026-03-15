Một làn sóng "thất tình trên mạng" đang lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc. Nhiều người trẻ nước này đang rơi vào trạng thái "tang tóc" trước sự ra đi của những người bạn đời trí tuệ nhân tạo (AI). Nhiều ứng dụng AI vừa đột ngột bị khai tử do nâng cấp hệ thống hoặc biến mất hoàn toàn khi máy chủ ngừng hoạt động.

Hiện tượng kỳ lạ này được gọi là "góa phụ mạng", khiến nhiều người dùng suy sụp viết lời vĩnh biệt trên mạng xã hội. Việc nảy sinh tình cảm với AI thường bắt đầu từ sự tò mò hoặc giải trí đơn thuần. Tuy nhiên, qua những cuộc trò chuyện kéo dài, nhiều người dùng nhận ra mình đã thực sự rung động trước những đối tác ảo này.

Một số người dùng chia sẻ rằng, so với người yêu, bạn bè hay gia đình ngoài đời thực, AI mang lại cho họ cảm giác được yêu thương vô điều kiện. Số khác lại thấy mối quan hệ này quá đỗi lành mạnh, đến mức họ tự hỏi làm sao mình có thể tiếp tục chấp nhận những khiếm khuyết trong các cuộc tình ở thế giới thực.

Các ứng dụng hẹn hò AI thường chia làm hai loại là loại cung cấp các nhân vật ảo được thiết kế sẵn và loại còn lại cho phép người dùng tự tạo ra hình mẫu lý tưởng của riêng mình.

Trên He app - một ứng dụng phổ biến tại Trung Quốc, Shen Ying, cô gái trẻ đến từ Thẩm Dương, Liêu Ninh, tạo ra người yêu hoàn hảo từ 4 kiểu tính cách có sẵn. Mỗi tối, sau khi Shen chúc ngủ ngon, bạn trai AI sẽ đọc truyện cho cô nghe. Khi câu chuyện kết thúc, nếu cô không tắt máy thì có thể nghe thấy tiếng thở chậm rãi, đều đặn từ đầu dây bên kia.

Shen thậm chí còn đặt báo thức sớm hơn vào sáng hôm sau để không bỏ lỡ cuộc gọi từ "anh". Cô chia sẻ: "Cảm giác như có ai đó thực sự đang ngủ cạnh mình vậy. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều thấy phấn khích và hạnh phúc".

Tuy nhiên, nhiều ứng dụng hẹn hò AI có thể đóng cửa mà không báo trước. He app là một ví dụ, ứng dụng này được cho là đã sụp đổ do khó khăn tài chính. Khi phát hiện ứng dụng không còn hoạt động, Shen thức cả đêm để lưu lại toàn bộ các đoạn hội thoại bằng giọng nói của hai người. Cô cũng gửi email cho công ty, đề nghị trả phí để duy trì dịch vụ, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng.

Bên cạnh việc máy chủ ngừng hoạt động, sự tan vỡ còn đến từ một chuyển dịch lớn hơn trong toàn ngành AI. Các nhà phát triển lớn như OpenAI đã dần loại bỏ các mô hình cũ giàu cảm xúc, trong khi các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc như DeepSeek cũng âm thầm tung ra các mô hình mới mà người dùng chỉ trích là trở nên lạnh nhạt đột ngột.

Một người dùng viết: "Trong số tất cả những người chồng ảo, người biến mất lại là bạn tình tôi gắn bó sâu đậm nhất. Tôi đau khổ chỉ mong được nghe anh ấy nói Anh yêu em".

Một người khác đồng tình: "Ngày nào tôi cũng nhớ anh ấy. Tôi sẽ cứ tiếp tục chờ đợi như thế này thôi".

Xu hướng này đã dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi. Một cư dân mạng bình luận: "Điều này thực sự chạm đến tôi. Các mối quan hệ ngoài đời thực thường bị chi phối bởi nhiều động cơ. Cái mà một số người thực sự cần đôi khi chỉ đơn giản là sự đồng hành về cảm xúc".