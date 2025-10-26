TP.HCM chỉ có 3 dự án nhà ở xã hội được giải ngân hơn 280 tỷ đồng

Chiều 26/10, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Khu vực 2 cho biết, tính đến cuối tháng 10, chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ đã có 12 dự án được phê duyệt tại TP.HCM.
Theo NHNN Khu vực 2, trong số các dự án được phê duyệt chỉ có 3 dự án được giải ngân theo gói tín dụng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Doanh số giải ngân lũy kế đạt hơn 280 tỷ đồng, dư nợ đạt gần 261 tỷ đồng. Trong gói này, chỉ có 2 khách hàng cá nhân được giải ngân hơn 1,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, các tổ chức tín dụng tại TP.HCM cũng giải ngân cho 3 dự án nhà ở xã hội ngoài địa bàn thành phố với số giải ngân đạt gần 724 tỷ đồng. Dư nợ hiện tại còn hơn 614 tỷ đồng.
Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ là chương trình ưu đãi tín dụng có quy mô lên đến 145.000 tỷ đồng do 9 ngân hàng thương mại tham gia. Trước đó, quy mô tín dụng của chương trình này chỉ 120.000 tỷ đồng.
Con số giải ngân “khiêm tốn” của TP.HCM cũng phần nào nói lên việc phát triển nhà ở xã hội của thành phố còn gặp nhiều thách thức.
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, tiến độ phát triển dự án nhà ở xã hội của thành phố đang rất thấp. Đến nay, TP.HCM mới chỉ có 205.000 m² sàn xây dựng nhà ở, tương đương 4.100 căn hộ, chỉ đạt gần 12% kế hoạch phát triển 35.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025.
Đại diện NHNN Khu vực 2 chia sẻ, ngoài chương trình cho vay nhà ở xã hội thì chương trình cho vay nông nghiệp – nông thôn theo Nghị định 116/2018 của Chính Phủ cũng đang có dư nợ tại địa bàn TP.HCM đạt hơn 467.000 tỷ đồng với hơn 1,75 triệu khách hàng.
Các doanh nghiệp trong Khu chế xuất - Khu công nghiệp tại địa bàn TP.HCM cũng có dư nợ gần 284.000 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ ngắn hạn đạt hơn 225.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 79%; dư nợ trung, dài hạn đạt hơn 58.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 21%.
