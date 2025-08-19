Khánh Hòa có thêm 1.350 căn nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Thành Hải

(VTC News) -

Dự án Nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Thành Hải nằm tại phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa. Đây là một trong 4 dự án điểm của tỉnh, thuộc nhóm 80 dự án trọng điểm của Chính phủ được đồng loạt khởi công cùng ngày trên cả nước.

Dự án Nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Thành Hải là một trong những công trình tiêu biểu nằm trong chương trình phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Đây cũng là dự án nhà ở xã hội kiểu mẫu tại tỉnh Khánh Hòa được quy hoạch hiện đại, thông minh, xanh và nhiều tiện ích.

Dự án được triển khai trên diện tích hơn 19.150 m², gồm 4 block chung cư cao 15 tầng, cung cấp tổng cộng 1.352 căn hộ có diện tích từ 30 đến 70 m², với tổng mức đầu tư hơn 1.136 tỷ đồng.

Dự án do Công ty Bất động sản Sao Biển làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công dự án là Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Nhà Bình Thuận. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ do Công ty Quản lý Bất động sản Victoria trực tiếp quản lý, vận hành và được phân phối ra thị trường bởi Công ty Đầu tư Bất động sản Hoàng Quân Land. Ngân hàng HDBank hỗ trợ tài chính tối ưu cho dự án. Thời gian dự kiến hoàn thành là Quý II/2027.

Tại buổi lễ, Tập đoàn Hoàng Quân và chủ đầu tư đã trao tặng 500 triệu đồng học bổng khuyến học cho Trường THPT Nguyễn Trãi (Khánh Hòa).

Lễ khởi công dự án là minh chứng sống động cho sự kiên định của Tập đoàn Hoàng Quân trên hành trình “Vì 1 triệu mái ấm gia đình Việt” – một hành trình mang đậm giá trị nhân văn. Dự án Nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Thành Hải không chỉ mở ra cơ hội an cư cho hàng nghìn người dân mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến khắp mọi miền đất nước.