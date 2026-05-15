Tạm giữ 2 anh em xông vào quán cắt tóc hành hung phụ nữ đang ôm con nhỏ

Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công TP Hà Nội tạm giữ hình sự 2 anh em Trần Trung Kiên (SN 1997) và Trần Văn Cường (SN 2001), cùng trú tại thôn Lưu Thượng, xã Phượng Dực, TP Hà Nội để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 13/5, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một phụ nữ cùng con nhỏ đang ở trong quán cắt tóc thì bị hai đối tượng xông vào hành hung.

Trần Trung Kiên và Trần Văn Cường tại cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phượng Dực xác minh, làm rõ người bị hành hung là chủ một quán cắt tóc, gội đầu tại thôn Phú Túc, xã Phượng Dực.

Quá trình xác minh, Công an xã Phượng Dực xác định do nghi ngờ chủ quán cắt tóc có quan hệ bất minh với bố mình nên khoảng 10h10 ngày 8/5, Kiên cùng Cường đến quán cắt tóc để đánh "dằn mặt" nạn nhân.

Hình ảnh 2 thanh niên lao vào hành hung phụ nữ đang ôm con nhỏ.

Sự việc trên gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Công an xã Phượng Dực đang củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng liên quan theo quy định.

Cũng trong ngày 15/5, Công an phường Đống Đa, Hà Nội điều tra vụ nhóm người đi ô tô Lexus bị tố trêu ghẹo rồi hành hung cô gái.

Vụ việc được xác định xảy ra khoảng 22h ngày 14/5, tại khu vực vỉa hè trước số nhà 169 phố Hoàng Cầu, phường Đống Đa.

Bước đầu, những người liên quan vụ việc được xác định là N.H.M. (SN 1982, trú ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội); P.V.D. (SN 1982, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội); N.T.T. (SN 1984, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội), N.T.T (SN 1989, trú ở xã Phú Xuyên); V.H.L (SN 2001, trú ở phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội); N.G.H (SN 2001, trú tại phường Văn Miếu Quốc Tử Giám).

Công an phường Đống Đa đang lấy lời khai, điều tra làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.