Chủ tịch HoREA: Dự án nhà ở xã hội 750 căn nhưng có 12.000 người đăng ký

Thông tin trên được ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) chia sẻ tại buổi họp đầu năm với lãnh đạo UBND TP.HCM và Sở Xây dựng.
Theo ông Châu, trong 2 tháng đầu năm, TP.HCM đã khởi công 2 dự án nhà ở xã hội với 2.656 căn hộ và 1 dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện huy động vốn, bán nhà ở hình thành trong tương lai tại số 324 Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng).
Lũy kế đến nay, toàn TP.HCM có 11 dự án nhà ở xã hội đang thi công xây dựng với 9.700 căn.
Tuy nhiên, HoREA nhận thấy vẫn còn một số vướng mắc, bất cập cần được Bộ Xây dựng trình các cấp có thẩm quyền sớm xem xét giải quyết. Điển hình như việc, chủ đầu dự án nhà ở xã hội chưa được vay vốn tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội trong giai đoạn từ tháng 8/2024 - 12/2030.
Bên cạnh đó, người mua nhà ở xã hội được vay vốn tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 5,4%/năm là khá cao so với mức lãi suất 4,8%/năm trong giai đoạn từ tháng 3/2021 - 6/2024 và mức lãi suất trên dưới 3%/năm của nhiều nước trên thế giới.
Theo Chủ tịch HoREA, Luật Nhà ở 2023 chỉ còn quy định về tiêu chí nhà ở và tiêu chí thu nhập đối với đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội nhưng có một bất cập rất lớn chính là bỏ "tiêu chí cư trú". Trong khi trước đây, Luật Nhà ở 2014 quy định người mua nhà ở xã hội phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội, nếu không có thường trú thì phải tạm trú từ 1 năm trở lên.
Chính vì việc bỏ tiêu chí cư trú nên dẫn đến tình trạng nhiều người trên cả nước đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội tại TP.HCM, gây khó khăn cho chủ đầu tư trong việc lập danh sách đối tượng đủ điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội.
“Điển hình như Dự án nhà ở xã hội tại số 234 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng chỉ có 750 căn hộ nhưng đã có đến 12.000 người trên cả nước đăng ký. Nếu tổ chức bốc thăm thì cần phải thuê sân vận động mới tổ chức đủ cho người dân có nhu cầu”, ông Châu nói.
Cũng theo Chủ tịch HoREA, chủ đầu tư nhà ở xã hội được giao quyền lập danh sách đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội của dự án nhưng do thiếu nguồn cung nhà trong lúc nhu cầu rất lớn nên chủ đầu tư gặp áp lực vì quá tải cũng như tốn thêm chi phí tổ chức bốc thăm nhiều lần.
Theo Bộ Xây dựng, lũy kế đến ngày 26/2, cả nước có 737 dự án nhà ở xã hội đã và đang triển khai với hơn 701.000 căn hộ. Cả nước cũng đã hoàn thành 3 dự án nhà ở xã hội trong những tháng đầu năm 2026 với 544 căn hộ và khởi công 28 dự án nhà ở xã hội với gần 21.000 căn hộ.
